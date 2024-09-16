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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР завершило расследование госизмены Дубинского

ГБР завершило расследование госизмены Дубинского

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 08:50  •  1003 просмотра

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ГБР завершило расследование по госизмене участников преступной организации, в которую входили нардепы и экс-прокурор. Подозреваемых обвиняют в дискредитации Украины на международной арене по указанию российских спецслужб.

Работники ГБР завершили расследование относительно государственной измены участников преступной организации, в состав которой входили народные депутаты и экс-прокурор.  Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГБР, передает УНН

Несмотря на то, что ГБР не называет фамилию лиц, из открытых источников понятно, что речь о Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике.

Сейчас стороне защиты предоставлен доступ для ознакомления с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

В ГБР напомнили, что разоблачили преступную организацию в ноябре 2023 года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор.

Установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО

- рассказали в ГБР.

Тогда подозрение в государственной измене и участии в преступной организации получил действующий народный депутат, который осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Сейчас он находится под стражей. Его парламентскому коллеге - ныне лишенному мандата - также было сообщено о подозрении в участии в преступной организации.

В частности, как указали в ГБР, они организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинской власти и ее западных партнерах.

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Следствие установило, что это была четко спланированная спецоперация российских спецслужб, которая имела целью дискредитировать украинско-американские отношения и затормозить интеграционные процессы вхождения Украины в ЕС и НАТО.

В подобных мероприятиях участвовал и бывший прокурор. Он публично "обосновывал" их фейки с точки зрения права.

Установлено, что действовали они по четким указаниям российских спецслужб. Депутаты вошли в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа

- рассказали в ГБР. 

По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами.

Бывший депутат в 2022 году уже получил подозрение от НАБУ в государственной измене. Кстати, в сентябре 2024 года он стал сенатором в российском Совете федераций от Астраханской области России.

В ноябре прошлого года ему и его помощнику сообщено еще и о подозрении в участии в преступной организации.

В ходе следствия также были изучены документы, подтверждающие поездки действующего народного депутата в Россию - в Москву и Санкт-Петербург. Вероятно, он ездил на встречу с российскими "кураторами" и в октябре 2019 года, перед скандальной пресс-конференцией. Он, по замыслу российских кураторов, как профессиональный "медиакиллер", должен был расставлять необходимые акценты, прежде всего для западной аудитории.

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Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в речах депутата на пресс-конференции высказывания, направленные на подрыв обороноспособности, вред государственной и экономической безопасности Украины.

Кроме того, эти депутаты регистрировали в парламенте проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования "фактов", которые они разоблачали на своих пресс-конференциях.

Также ГБР в рамках уголовного производства исследует факт приобретения семьей действующего нардепа недвижимости в Испании за российские деньги. В частности, речь идет о покупке двух квартир в Барселоне за 288 тысяч и 100 тысяч евро. Квартиры были приобретены гражданской женой нардепа и его мамой. Причем у последней источником доходов все эти годы была только украинская пенсия.

Большинство средств на приобретение квартир в Испании женщины получили на свои банковские счета из россии. Деньги перечислили две гражданки рф, которые скорее всего связаны с российскими спецслужбами, а одна из них даже работала в администрации путина.

Действующий и бывший народные депутаты, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Первый заместитель начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации и его помощник - в создании преступной организации и в побуждении к государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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