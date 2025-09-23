Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico

В партії президента України Володимира Зеленського зростає розчарування через його високоперсоналізоване керівництво та централізацію влади. Президент відкрито висловив невдоволення власною партією, звинувачуючи законодавців, активістів і журналістів у тому, що вони нібито не змогли сформувати непохитний образ України перед західними партнерами. Про це пише УНН з посиланням на матеріал Politico.

Деталі

Як повідомляє видання Politico, у закритій зустрічі парламенту минулого тижня Володимир Зеленський, за словами двох анонімних законодавців, "вилив своє розчарування на власній партії "Слуга народу", нарікаючи на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів".

Президент також наголосив, що критика всередині країни "відволікає від того, на чому слід зосередитися - на воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників".

За словами законодавців, учасники зустрічі очікували, що Зеленський буде м’якшим у тоні, особливо після спроби ліквідувати два ключові незалежні антикорупційні органи влітку, що спричинило перші масштабні протести з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Однак президент чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах після завершення війни, що ще більше загострило напруженість у партії.

Політичні експерти та деякі законодавці відзначають, що "в партійних лавах зростають сумніви та нарікання щодо високоперсоналізованого методу правління Зеленського та його схильності зневажливо ставитися до парламенту". Дії проти антикорупційних органів і звільнення незалежних посадовців, серед яких міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник національної мережі електропередач Володимир Кудрицький та командувач ЗСУ Валерій Залужний, додатково викликали роздратування серед його законодавців.

Як зазначає Politico, "уся ця історія вказує на подальше затягування гайок вдома. На думку Офісу президента, ви або з Зеленським, або ви російська маріонетка". Нові обмеження, зокрема заборона на поїздки за кордон для групи з близько 20 колишніх та діючих дипломатів, демонструють тенденцію до політичної централізації та контролю над незалежними посадовцями.

Нагадаємо

У вівторок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу", під час якої головною темою обговорення стали питання, пов’язані з війною.

Вибори до Верховної Ради України можуть відбутися вже в найближчі місяці: народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний заявив, що каденція чинного парламенту добігає кінця.