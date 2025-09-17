Президент Зеленський зустрівся із фракцією "Слуга народу": про що говорили

У вівторок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу", де основною темою стали питання, пов’язані з війною. Про це повідомив народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Федієнко, передає УНН.

За словами народного депутата, зустріч Зеленського з фракцією тривала "десь півтори години".

На жаль дуже мало проговорили питань. Багато емоцій було у колег

На зустрічі йшлося про зарплати військових, забезпечення житлом ВПО, партнери-вибори, кадрова криза в держсекторі через запровадженого пожиттєвого пепства, голосування фракції, довіру.

Я навів звіт Дослідницької служби Парламенту, щодо пожиттєвого пепства у країнах ЄС. Хотіли як краще, вийшло не дуже. Будемо виправляти. Чи були питання про механізми, терміни завершення війни? Так були, основне це підтримка ЗСУ. Поки фронт більш менш стабільний, перемовний процес триває, на нашу користь