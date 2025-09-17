$41.230.05
16:50 • 13101 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 22872 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 17500 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 32609 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 47686 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24393 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40342 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36652 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16616 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37586 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Президент Зеленський зустрівся із фракцією "Слуга народу": про що говорили

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з фракцією "Слуга народу", де обговорювалися питання війни, зокрема зарплати військових, забезпечення житлом ВПО та кадрова криза в держсекторі. На зустрічі також йшлося про підтримку ЗСУ та переговорний процес.

Президент Зеленський зустрівся із фракцією "Слуга народу": про що говорили

У вівторок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу", де основною темою стали питання, пов’язані з війною. Про це повідомив народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Федієнко, передає УНН.

Деталі

За словами народного депутата, зустріч Зеленського з фракцією тривала  "десь півтори години".

На жаль дуже мало проговорили питань. Багато емоцій було у колег

- йдеться у повідомленні.

На зустрічі йшлося про зарплати військових, забезпечення житлом ВПО, партнери-вибори, кадрова криза в держсекторі через запровадженого пожиттєвого пепства, голосування фракції, довіру.

Я навів звіт Дослідницької служби Парламенту, щодо пожиттєвого пепства у країнах ЄС. Хотіли як краще, вийшло не дуже. Будемо виправляти. Чи були питання про механізми, терміни завершення війни? Так були, основне це підтримка ЗСУ. Поки фронт більш менш стабільний, перемовний процес триває, на нашу користь

- написав Федієнко у своєму Telegram-каналі.

"Коли ми наблизимось до процесу прийняття рішення, остаточне рішення буде за Парламентом, Кабміном", - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо далекобійних ударів по паливному сектору росії та намірів російського керівництва. Він наголосив, що росія перебудовується під можливості війни і це можна перебити лише сильними санкціями та українською далекобійністю.

росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський16.09.25, 21:32 • 968 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Служба зовнішньої розвідки України
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський