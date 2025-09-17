$41.230.05
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Президент Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа": о чем говорили

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", где обсуждались вопросы войны, в частности зарплаты военных, обеспечение жильем ВПЛ и кадровый кризис в госсекторе. На встрече также шла речь о поддержке ВСУ и переговорном процессе.

Президент Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа": о чем говорили

Во вторник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа", где основной темой стали вопросы, связанные с войной. Об этом сообщил народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Федиенко, передает УНН.

Подробности

По словам народного депутата, встреча Зеленского с фракцией длилась "где-то полтора часа".

К сожалению, очень мало вопросов было проговорено. Много эмоций было у коллег

- говорится в сообщении.

На встрече речь шла о зарплатах военных, обеспечении жильем ВПЛ, партнерах-выборах, кадровом кризисе в госсекторе из-за введенного пожизненного пепства, голосовании фракции, доверии.

Я привел отчет Исследовательской службы Парламента, относительно пожизненного пепства в странах ЕС. Хотели как лучше, получилось не очень. Будем исправлять. Были ли вопросы о механизмах, сроках завершения войны? Да, были, основное это поддержка ВСУ. Пока фронт более-менее стабилен, переговорный процесс продолжается, в нашу пользу

- написал Федиенко в своем Telegram-канале.

"Когда мы приблизимся к процессу принятия решения, окончательное решение будет за Парламентом, Кабмином", - резюмировал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки относительно дальнобойных ударов по топливному сектору россии и намерений российского руководства. Он подчеркнул, что россия перестраивается под возможности войны и это можно перебить только сильными санкциями и украинской дальнобойностью.

Вита Зеленецкая

