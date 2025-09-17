Президент Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа": о чем говорили
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", где обсуждались вопросы войны, в частности зарплаты военных, обеспечение жильем ВПЛ и кадровый кризис в госсекторе. На встрече также шла речь о поддержке ВСУ и переговорном процессе.
Во вторник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа", где основной темой стали вопросы, связанные с войной. Об этом сообщил народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Федиенко, передает УНН.
Подробности
По словам народного депутата, встреча Зеленского с фракцией длилась "где-то полтора часа".
К сожалению, очень мало вопросов было проговорено. Много эмоций было у коллег
На встрече речь шла о зарплатах военных, обеспечении жильем ВПЛ, партнерах-выборах, кадровом кризисе в госсекторе из-за введенного пожизненного пепства, голосовании фракции, доверии.
Я привел отчет Исследовательской службы Парламента, относительно пожизненного пепства в странах ЕС. Хотели как лучше, получилось не очень. Будем исправлять. Были ли вопросы о механизмах, сроках завершения войны? Да, были, основное это поддержка ВСУ. Пока фронт более-менее стабилен, переговорный процесс продолжается, в нашу пользу
"Когда мы приблизимся к процессу принятия решения, окончательное решение будет за Парламентом, Кабмином", - резюмировал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки относительно дальнобойных ударов по топливному сектору россии и намерений российского руководства. Он подчеркнул, что россия перестраивается под возможности войны и это можно перебить только сильными санкциями и украинской дальнобойностью.
россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский16.09.25, 21:32 • 994 просмотра