Президент Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа": о чем говорили

Во вторник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с фракцией "Слуга народа", где основной темой стали вопросы, связанные с войной. Об этом сообщил народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Федиенко, передает УНН.

По словам народного депутата, встреча Зеленского с фракцией длилась "где-то полтора часа".

К сожалению, очень мало вопросов было проговорено. Много эмоций было у коллег

На встрече речь шла о зарплатах военных, обеспечении жильем ВПЛ, партнерах-выборах, кадровом кризисе в госсекторе из-за введенного пожизненного пепства, голосовании фракции, доверии.

Я привел отчет Исследовательской службы Парламента, относительно пожизненного пепства в странах ЕС. Хотели как лучше, получилось не очень. Будем исправлять. Были ли вопросы о механизмах, сроках завершения войны? Да, были, основное это поддержка ВСУ. Пока фронт более-менее стабилен, переговорный процесс продолжается, в нашу пользу