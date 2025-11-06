Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответила

ukenru
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 25042 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19775 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 20363 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 44088 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33566 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36876 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49758 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38837 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32580 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда6 ноября, 07:34
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам6 ноября, 09:50
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей6 ноября, 10:56
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей6 ноября, 10:56
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам6 ноября, 09:50
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 44088 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда6 ноября, 07:34
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката5 ноября, 15:25
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответила

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане Павелецкой, и она согласилась. Это событие пара подтвердила в видеообращении, где Павелецкая продемонстрировала обручальное кольцо.

Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответила

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной - Светлане Павелецкой. На видео, которое распространяется в сети, молодая женщина сообщила, что готова стать женой экс-министра, пишет УНН.

Детали

На видео улыбающиеся Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая улыбаются и рассказывают о моменте, когда бывший глава МИД сделал предложение своей возлюбленной.

Я сделал Свете предложение, а она сказала "Да"

- сказал бывший министр иностранных дел.

После этого Светлана показала руку с кольцом и отметила, что во время предложения думала одну секунду.

Была маленькая пауза у нее, но все завершилось хорошо

- подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В Украине за полгода поженились почти 69 тысяч пар27.07.2025, 20:46

Ранее на намерения сделать Кулеба намекнул в шоу "Утро в большом городе". Ведущая спросила, не видит ли он, как и раньше, смысла в официальном браке. Кулеба ответил, что они с любимой обсуждали такую возможность, да и в целом он все больше меняет свое мнение.

На вопрос, готов ли экс-министр в будущем сделать этот шаг, Кулеба с улыбкой ответил, что ведущая портит ему сюрприз. После этих слов появилось совместное обращение Кулебы и Павелецкой к ней: "Я давал вам интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Свете предложение".

До 2022 года Дмитрий Кулеба был женат на депутате Киевского городского совета Евгении Кулебе. У них родилось двое детей - сын Егор и дочь Любовь.

После их развода ходили слухи о его романе с бизнес-леди, соучредительницей издательства "Книголав" и совладелицей PR-агентства Светланой Павелецкой. Впервые они подтвердили отношения уже в 2023 году.

41-летняя Павелецкая родилась в Одессе. В начале 2020 года она возглавляла коммуникационный офис Кабинета Министров Украины. Женщина также разведена, воспитывает сына от предыдущего брака Александра.

Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм20.10.2025, 18:55

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Брак
Украина
Дмитрий Кулеба
Одесса