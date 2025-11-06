Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответила

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной - Светлане Павелецкой. На видео, которое распространяется в сети, молодая женщина сообщила, что готова стать женой экс-министра, пишет УНН.

Детали

На видео улыбающиеся Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая улыбаются и рассказывают о моменте, когда бывший глава МИД сделал предложение своей возлюбленной.

Я сделал Свете предложение, а она сказала "Да" - сказал бывший министр иностранных дел.

После этого Светлана показала руку с кольцом и отметила, что во время предложения думала одну секунду.

Была маленькая пауза у нее, но все завершилось хорошо - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В Украине за полгода поженились почти 69 тысяч пар

Ранее на намерения сделать Кулеба намекнул в шоу "Утро в большом городе". Ведущая спросила, не видит ли он, как и раньше, смысла в официальном браке. Кулеба ответил, что они с любимой обсуждали такую возможность, да и в целом он все больше меняет свое мнение.

На вопрос, готов ли экс-министр в будущем сделать этот шаг, Кулеба с улыбкой ответил, что ведущая портит ему сюрприз. После этих слов появилось совместное обращение Кулебы и Павелецкой к ней: "Я давал вам интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Свете предложение".

До 2022 года Дмитрий Кулеба был женат на депутате Киевского городского совета Евгении Кулебе. У них родилось двое детей - сын Егор и дочь Любовь.

После их развода ходили слухи о его романе с бизнес-леди, соучредительницей издательства "Книголав" и совладелицей PR-агентства Светланой Павелецкой. Впервые они подтвердили отношения уже в 2023 году.

41-летняя Павелецкая родилась в Одессе. В начале 2020 года она возглавляла коммуникационный офис Кабинета Министров Украины. Женщина также разведена, воспитывает сына от предыдущего брака Александра.

Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм