В Украине за полгода поженились почти 69 тысяч пар
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировано 68 595 браков, из них 14 411 в Киеве. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, но на 15% больше, чем за 2023 год.
68 тыс. 595 пар зарегистрировали брак в Украине за первое полугодие 2025 года, из них 14 тыс. 411 в Киеве. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.
Детали
Также среди лидеров зарегистрированных браков — Днепропетровская (5 тыс. 795), Львовская (4 тыс. 735), Киевская (4 тыс. 163) и Одесская (4 тыс. 099) области. Меньше всего – в частично оккупированных Херсонской (217) и Донецкой (544) областях.
За первое полугодие 2024 года в Украине было зарегистрировано 72 тыс. 766 браков, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, но почти на 6% больше, чем за такой же период текущего 2025 года.
Напомним
В прошлом году Украина запустила полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства. Процесс длится около 30 минут.