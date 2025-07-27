В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 68 595 шлюбів, з них 14 411 у Києві. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, але на 15% більше, ніж за 2023 рік.
68 тис. 595 пар зареєстрували шлюб в Україні за перше півріччя 2025 року, з них 14 тис. 411 у Києві. Про це повідомляє Міністерства юстиції України, пише УНН.
Деталі
Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 тис. 795), Львівська (4 тис. 735), Київська (4 тис. 163) та Одеська (4 тис. 099) області. Найменше – у частково окупованих Херсонській (217) та Донецькій (544) областях.
За перше півріччя 2024 року в Україні було зареєстровано 72 тис. 766 шлюбів, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, але майже на 6% більше, ніж за такий самий період поточного 2025 року.
Нагадаємо
Минулого року Україна запустила повний цикл онлайн-одруження через застосунок "Дія", включаючи подання заяви, церемонію та отримання електронного свідоцтва. Процес триває близько 30 хвилин.