В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар

$41.770.00
49.100.00
ukenru
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
14:42 • 12531 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 32790 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 40368 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 40842 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 51841 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 53683 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 75952 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 195086 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78438 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 71116 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.9м/с
69%
745мм
Популярнi новини
"Моє мислення є інакшим": нардепка Мар'яна Безугла розкрила свій діагноз27 липня, 08:49 • 13319 перегляди
У кремлі назвалися прихильниками дипломатії й вигадали нову причину війни27 липня, 09:04 • 15223 перегляди
ЄС скорочує допомогу Україні на 1,5 млрд євро через рішення щодо НАБУ і САП - NYT27 липня, 10:29 • 6902 перегляди
Санкції Заходу посилюють ізоляцію калінінграда, морські шляхи перевантажені - СЗР27 липня, 11:25 • 9162 перегляди
У Кривому Розі представник ТЦК побив літнього чоловіка: відкрито кримінальну справу27 липня, 12:23 • 11450 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 195089 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 128344 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 173101 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 144923 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 164758 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись14:42 • 12535 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 19195 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 22439 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 20945 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 21830 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар

Київ • УНН

 • 920 перегляди

За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстровано 68 595 шлюбів, з них 14 411 у Києві. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, але на 15% більше, ніж за 2023 рік.

В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар

68 тис. 595 пар зареєстрували шлюб в Україні за перше півріччя 2025 року, з них 14 тис. 411 у Києві. Про це  повідомляє Міністерства юстиції України, пише УНН.

Деталі

Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 тис. 795), Львівська (4 тис. 735), Київська (4 тис. 163) та Одеська (4 тис. 099) області. Найменше – у частково окупованих Херсонській (217) та Донецькій (544) областях.

За перше півріччя 2024 року в Україні було зареєстровано 72 тис. 766 шлюбів, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, але майже на 6% більше, ніж за такий самий період поточного 2025 року. 

Нагадаємо

Минулого року Україна запустила повний цикл онлайн-одруження через застосунок "Дія", включаючи подання заяви, церемонію та отримання електронного свідоцтва. Процес триває близько 30 хвилин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Львівська область
Донецька область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство юстиції України
Херсонська область
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9