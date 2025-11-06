ukenru
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00
Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій: що вона відповіла

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію Світлані Павелецькій, і вона погодилася. Цю подію пара підтвердила у відеозверненні, де Павелецька продемонструвала обручку.

Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій: що вона відповіла

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію руки і серця своїй коханій - Світлані Павелецькій. На відео, яке шириться мережею, молода жінка повідомила, що готова стати дружиною ексміністра, пише УНН.

Деталі

На відео усміхнені Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька посміхаються і розповідають про мить, коли колишній глава МЗС зробив пропозицію своїй коханій.

Я зробив Свєті пропозицію, а вона сказала "Так"

- сказав колишній міністр закордонних справ.

Після цього Світлана показала руку з кільцем і зазначила, що під час пропозиції думала одну секунду.

Була маленька пауза у неї, але все завершилося добре

- підкреслив Дмитро Кулеба.

В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар 27.07.25, 20:46 • 4134 перегляди

Раніше на наміри зробити Кулеба натякнув у шоу "Ранок у великому місті". Ведуча запитала, чи він, як і раніше, не бачить сенсу в офіційному шлюбі. Кулеба відповів, що вони з коханою обговорювали таку можливість, та і загалом він все більше змінює свою думку.

На питання, чи готовий ексміністр у майбутньому зробити цей крок, Кулеба з посмішкою відповів, що ведуча псує йому сюрприз. Після цих слів з'явилося спільне звернення Кулеби та Павелецької до неї: "Я давав вам інтерв’ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Свєті пропозицію".

До 2022 року Дмитро Кулеба був одружений із депутаткою Київської міської ради Євгенією Кулебою. У них народилося двоє дітей - син Єгор та донька Любов.

Після їхнього розлучення ходили плітки про його роман з бізнес-леді, співзасновницею видавництва "Книголав" та співвласницею PR-агенції Світланою Павелецькою. Вперше вони підтвердили стосунки вже у 2023 році.

41-річна Павелецька народилася в Одесі. На початку 2020 року вона очолювала комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України. Жінка також розлучена, виховує сина від попереднього шлюбу Олександра.

Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем20.10.25, 18:55 • 62329 переглядiв

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Шлюб
Україна
Дмитро Кулеба
Одеса