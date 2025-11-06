Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій: що вона відповіла
Київ • УНН
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію Світлані Павелецькій, і вона погодилася. Цю подію пара підтвердила у відеозверненні, де Павелецька продемонструвала обручку.
Деталі
На відео усміхнені Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька посміхаються і розповідають про мить, коли колишній глава МЗС зробив пропозицію своїй коханій.
Я зробив Свєті пропозицію, а вона сказала "Так"
Після цього Світлана показала руку з кільцем і зазначила, що під час пропозиції думала одну секунду.
Була маленька пауза у неї, але все завершилося добре
Раніше на наміри зробити Кулеба натякнув у шоу "Ранок у великому місті". Ведуча запитала, чи він, як і раніше, не бачить сенсу в офіційному шлюбі. Кулеба відповів, що вони з коханою обговорювали таку можливість, та і загалом він все більше змінює свою думку.
На питання, чи готовий ексміністр у майбутньому зробити цей крок, Кулеба з посмішкою відповів, що ведуча псує йому сюрприз. Після цих слів з'явилося спільне звернення Кулеби та Павелецької до неї: "Я давав вам інтерв’ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Свєті пропозицію".
До 2022 року Дмитро Кулеба був одружений із депутаткою Київської міської ради Євгенією Кулебою. У них народилося двоє дітей - син Єгор та донька Любов.
Після їхнього розлучення ходили плітки про його роман з бізнес-леді, співзасновницею видавництва "Книголав" та співвласницею PR-агенції Світланою Павелецькою. Вперше вони підтвердили стосунки вже у 2023 році.
41-річна Павелецька народилася в Одесі. На початку 2020 року вона очолювала комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України. Жінка також розлучена, виховує сина від попереднього шлюбу Олександра.
