Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій: що вона відповіла

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію руки і серця своїй коханій - Світлані Павелецькій. На відео, яке шириться мережею, молода жінка повідомила, що готова стати дружиною ексміністра, пише УНН.

Деталі

На відео усміхнені Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька посміхаються і розповідають про мить, коли колишній глава МЗС зробив пропозицію своїй коханій.

Я зробив Свєті пропозицію, а вона сказала "Так" - сказав колишній міністр закордонних справ.

Після цього Світлана показала руку з кільцем і зазначила, що під час пропозиції думала одну секунду.

Була маленька пауза у неї, але все завершилося добре - підкреслив Дмитро Кулеба.

В Україні за пів року одружилося майже 69 тисяч пар

Раніше на наміри зробити Кулеба натякнув у шоу "Ранок у великому місті". Ведуча запитала, чи він, як і раніше, не бачить сенсу в офіційному шлюбі. Кулеба відповів, що вони з коханою обговорювали таку можливість, та і загалом він все більше змінює свою думку.

На питання, чи готовий ексміністр у майбутньому зробити цей крок, Кулеба з посмішкою відповів, що ведуча псує йому сюрприз. Після цих слів з'явилося спільне звернення Кулеби та Павелецької до неї: "Я давав вам інтерв’ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Свєті пропозицію".

До 2022 року Дмитро Кулеба був одружений із депутаткою Київської міської ради Євгенією Кулебою. У них народилося двоє дітей - син Єгор та донька Любов.

Після їхнього розлучення ходили плітки про його роман з бізнес-леді, співзасновницею видавництва "Книголав" та співвласницею PR-агенції Світланою Павелецькою. Вперше вони підтвердили стосунки вже у 2023 році.

41-річна Павелецька народилася в Одесі. На початку 2020 року вона очолювала комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України. Жінка також розлучена, виховує сина від попереднього шлюбу Олександра.

Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем