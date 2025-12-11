Премьер-министр Болгарии заявил, что уходит в отставку из-за кризиса перед вступлением в еврозону

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что планирует уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления балканской страны в еврозону. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Желязков заявил, что подаст в отставку до голосования за вотум недоверия, которое должно состояться сегодня.

Десятки тысяч болгар в течение нескольких дней проводили уличные протесты против партий, поддерживающих правительство, кое-где вступая в столкновения с полицией.

Издание отмечает, что это решение не повлияет на вступление Болгарии в еврозону 1 января.

Член партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова – крупнейшего блока Болгарии – Желязков с января возглавляет правительство меньшинства, которое поддерживают фракции из разных политических лагерей. Среди них – неофициальный партнер кабинета министров Делян Пеевски, законодатель и бывший медиамагнат, на которого США и Великобритания наложили санкции за коррупцию.

Протестующие скандировали лозунги против Борисова и Пеевски, обвиняя последнего в неформальном контроле над правительством, службами безопасности, судебной системой и государственным бюджетом. Пеевски отрицает какие-либо правонарушения, но неоднократно подчеркивал свое влияние на правительство.

Президент Румен Радев предоставит Борисову возможность предложить новое правительство. Если ему это не удастся, шанс получит вторая по численности парламентская сила. Если и она не сможет сформировать кабинет, Радев выдвинет третьего кандидата. Три неудачи приведут к досрочным выборам, которые могут состояться следующей весной.

Еще одни выборы усилили бы политический кризис в Болгарии: с 2021 года балканская страна провела семь всеобщих выборов, и ни одни не дали стабильного большинства.

Напомним

10 декабря тысячи болгар снова вышли на протесты против правительства меньшинства, обвиняя его в неспособности преодолеть коррупцию. Демонстрации продолжаются на фоне подготовки к введению евро и предстоящего вотума недоверия.