Взламывал аккаунты и продавал на хакерском форуме: полиция разоблачила мужчину из Буковины

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 1912 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 5254 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 25129 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 19623 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25993 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36940 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32303 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34275 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32149 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34006 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.3м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 20759 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 13062 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 7138 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 8364 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 5954 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 186 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 25130 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14717 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 52452 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 47864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Беларусь
Италия
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 7314 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 22206 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58747 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64807 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74913 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Forbes
The New York Times

Взламывал аккаунты и продавал на хакерском форуме: полиция разоблачила мужчину из Буковины

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Киберполиция разоблачила жителя Буковины, который взламывал аккаунты в соцсетях и продавал их на хакерском форуме. Мужчина создал вредоносное ПО, администрировал ботоферму и стал "арбитром" форума, ему грозит до 15 лет заключения.

Взламывал аккаунты и продавал на хакерском форуме: полиция разоблачила мужчину из Буковины
Фото: Национальная полиция Украины

Киберполицейские Черновицкой области совместно с СБУ разоблачили жителя Буковины, который взламывал аккаунты в соцсетях и продавал их на хакерском форуме. Мужчине грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители установили, что мужчина самостоятельно создал вредоносное программное обеспечение для автоматического взлома аккаунтов пользователей соцсетей и других платформ. Жертвами, в основном, были граждане США и Европы.

Злоумышленник продавал скомпрометированные аккаунты на одном из хакерских форумов. Со временем мужчина стал доверенным лицом администраторов этого форума, получив статус "арбитра". Фигурант занимался разрешением споров между пользователями форума, в частности, по сделкам, связанным с покупкой/продажей услуг и цифровых товаров

- говорится в материале.

Кроме того, мужчина администрировал ботоферму из более чем 5 тысяч учетных записей.

Буковинец администрировал ботоферму из более чем 5 тысяч профилей в различных соцсетях, с целью "накрутки" подписчиков для учетных записей заказчиков. Обычно, это необходимо последним для реализации разнообразных теневых схем и сделок

 - говорится в сообщении.

Киберполиция и следователи полиции Черновицкой области при силовой поддержке роты полиции особого назначения провели обыски в помещении и автомобиле подозреваемого и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 1 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины

- сообщают в полиции.

Статьи предусматривают до 15 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время мужчина находится под круглосуточным домашним арестом, а досудебное расследование продолжается.

Напомним

В Польше арестовали гражданина рф, подозреваемого во взломе ИТ-систем нескольких польских компаний. Польша фиксирует до 4 тысяч кибератак ежедневно, большинство из которых связаны с пророссийскими группами.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
российская пропаганда
Техника
Обыск
Социальная сеть
Война в Украине
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Европа
Соединённые Штаты
Польша