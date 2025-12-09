Взламывал аккаунты и продавал на хакерском форуме: полиция разоблачила мужчину из Буковины

Киберполицейские Черновицкой области совместно с СБУ разоблачили жителя Буковины, который взламывал аккаунты в соцсетях и продавал их на хакерском форуме. Мужчине грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Правоохранители установили, что мужчина самостоятельно создал вредоносное программное обеспечение для автоматического взлома аккаунтов пользователей соцсетей и других платформ. Жертвами, в основном, были граждане США и Европы.

Злоумышленник продавал скомпрометированные аккаунты на одном из хакерских форумов. Со временем мужчина стал доверенным лицом администраторов этого форума, получив статус "арбитра". Фигурант занимался разрешением споров между пользователями форума, в частности, по сделкам, связанным с покупкой/продажей услуг и цифровых товаров

Буковинец администрировал ботоферму из более чем 5 тысяч профилей в различных соцсетях, с целью "накрутки" подписчиков для учетных записей заказчиков. Обычно, это необходимо последним для реализации разнообразных теневых схем и сделок

Киберполиция и следователи полиции Черновицкой области при силовой поддержке роты полиции особого назначения провели обыски в помещении и автомобиле подозреваемого и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 1 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины