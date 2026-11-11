$45.500.0951.080.26
ukenru
14:43 • 2218 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto
Ексклюзив
14:30 • 3440 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суддя Чаплицький повторно звернеться до КДКА через поведінку адвокатів
14:06 • 2930 перегляди
У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО
13:57 • 7780 перегляди
Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства
13:48 • 8280 перегляди
Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні
13:05 • 11100 перегляди
"Шлях звужується": Reuters вказало на скептицизм у ЄС щодо швидкого вступу України
11:49 • 15131 перегляди
Арахамія після мирних переговорів в Абу-Дабі бачить шанс знайти рішення до Нового року
10:42 • 16762 перегляди
рф вдарила по території ліцею на Київщині, де в укритті була 171 дитина
11 листопада, 08:44 • 28119 перегляди
В Абу-Дабі стартує другий день переговорів України, США та рф
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 46745 перегляди
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У Донецьку окупанти відкриють парк для мілітаризації дітей - ЦПДPhoto11 листопада, 05:22 • 11208 перегляди
Україна на G7 порушила питання санкцій проти рф - що ще обговорилиPhoto11 листопада, 06:52 • 9796 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 27344 перегляди
Україна прагне 10 років підтримки для 800-тисячної армії після війни - AFP11 листопада, 07:49 • 12317 перегляди
У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі10:26 • 8228 перегляди
Публікації
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto14:43 • 2240 перегляди
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 46751 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto10 листопада, 19:15 • 53182 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo10 листопада, 17:46 • 45814 перегляди
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo10 листопада, 16:06 • 42637 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею13:01 • 7932 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 27440 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 27824 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 24863 перегляди
Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюківVideo10 листопада, 18:22 • 25476 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
БМ-30 «Смерч»
Іскандер (ОТРК)
Bild

Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства

Київ • УНН

 • 7776 перегляди

ВАКС змінив запобіжний обов’язок Андрія Єрмака, дозволивши пересування всією Україною. Він залишається підозрюваним у легалізації 460 млн грн.

Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства

​​Слідчий суддя ВАКС пом’якшив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, дозволивши йому пересуватися по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН

10 листопада 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом 

- йдеться у повідомленні. 

Своїм рішенням суд змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України. Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора, продовжив строк дії покладених на підозрюваного обов’язків та змінив один з них, дозволивши йому пересування межами всієї України 

- додали у САП.

Нагадаємо 

Андрій Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Це злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на до трьох років з конфіскацією майна.

14 травня поточного року суддя ВАКС призначив екскерівнику Офісу Президента тримання під вартою з можливістю 140 млн грн застави. Прокурори САП просили встановити суму у 180 мільйонів гривень.

18 травня ВАКС підтвердив, що за Єрмака внесли 140 мільйонів гривень застави. 

Згодом Андрій Єрмак вийшов під заставу.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не продовжив екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, якого підозрюють в легалізації майна, обов’язок носити електронний браслет

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Закони
Нерухомість
Довічне позбавлення волі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Андрій Єрмак
Україна
Київ