Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства

​​Слідчий суддя ВАКС пом’якшив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, дозволивши йому пересуватися по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

10 листопада 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом - йдеться у повідомленні.

Своїм рішенням суд змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України. Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора, продовжив строк дії покладених на підозрюваного обов’язків та змінив один з них, дозволивши йому пересування межами всієї України - додали у САП.

Нагадаємо

Андрій Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Це злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на до трьох років з конфіскацією майна.

14 травня поточного року суддя ВАКС призначив екскерівнику Офісу Президента тримання під вартою з можливістю 140 млн грн застави. Прокурори САП просили встановити суму у 180 мільйонів гривень.

18 травня ВАКС підтвердив, що за Єрмака внесли 140 мільйонів гривень застави.

Згодом Андрій Єрмак вийшов під заставу.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не продовжив екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, якого підозрюють в легалізації майна, обов’язок носити електронний браслет.