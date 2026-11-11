Ермаку разрешили передвигаться по всей Украине во время расследования

​​Следственный судья ВАКС смягчил меру пресечения, применённую к бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путём, разрешив ему передвигаться по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба САП, передаёт УНН.

10 ноября 2026 года следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путём, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом - говорится в сообщении.

Своим решением суд изменил ранее возложенную на него процессуальную обязанность не покидать без разрешения пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Защитники подозреваемого возражали против удовлетворения ходатайства, обращая внимание суда на его участие в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Прокурор, в свою очередь, отметил, что возложенные обязанности не препятствуют реализации проекта, в котором подозреваемый выполняет роль руководителя, а не одного из более чем 60 (по утверждениям стороны защиты) адвокатов, непосредственно оказывающих правовую помощь.

По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора, продлил срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей и изменил одну из них, разрешив ему передвигаться по всей территории Украины - добавили в САП.

Напомним

Андрей Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн при элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путём).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

14 мая текущего года судья ВАКС назначил бывшему руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в размере 180 миллионов гривен.

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога.

Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не продлил бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации имущества, обязанность носить электронный браслет.