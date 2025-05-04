В Румынии проходит первый тур выборов президента: каковы прогнозы

Граждане Румынии направляются к избирательным участкам в рамках первого тура президентских выборов после того, как Верховный суд аннулировал результаты выборов, состоявшихся в ноябре-декабре прошлого года.

Об этом сообщает Anadolu Ajanci, пишет УНН.

Постоянная избирательная комиссия Румынии заявила, что почти 17,99 миллиона граждан страны имеют право голоса. Голосование начнется в семь утра по местному времени и продлится до 21:00.

Голосование для более 1 миллиона румын, проживающих за рубежом, началось в пятницу, и по состоянию на конец субботы проголосовало более 400 000 человек, сообщают румынские СМИ.

Опросы общественного мнения прогнозируют, что кандидат от правого крыла Джордже Симион займет первое место среди 11 кандидатов. Румыния провела первый тур президентских выборов 24 ноября, на котором победил пророссийский ультраправый кандидат Калин Джорджеску.

6 декабря Конституционный суд отменил второй тур президентских выборов, запланированный на 8 декабря, и результаты первого тура выборов 24 ноября, утверждая, что избирательный процесс был манипулирован поддерживаемой Россией кампанией в пользу Джорджеску.

Проевропейский кандидат в президенты Румынии Никусор Дан призывает увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% ВВП до 2030 года и сохранить поддержку Украины.

Я хочу подчеркнуть, что война в Украине имеет решающее значение для безопасности Румынии и Молдовы. Я ценю то, что румынское государство сделало до сих пор, направление... было правильным и должно продолжаться