Пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион приехал в Польшу и поддержал "коллегу"

Лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты этой страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время митинга в польском городе Забже Симион открыто призвал голосовать за Навроцкого, рисуя видение общего будущего Польши и Румынии под их руководством.

Будущий президент Румынии, будущий президент Польши - сказал Навроцкий.

Издание указывает, что Симион, известный своими радикально правыми взглядами и критикой нынешней политики Европейского Союза, в своей речи подчеркнул необходимость борьбы за свободу и защиту христианских семейных ценностей.

Напомним

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии оказанную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он будет требовать компенсации за участие в военных действиях.

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