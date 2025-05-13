Пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион приехал в Польшу и поддержал "коллегу"
Киев • УНН
Джордже Симион призвал голосовать за Кароля Навроцкого на митинге в Забже. Он подчеркнул важность борьбы за свободу и защиту христианских ценностей.
Лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты этой страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время митинга в польском городе Забже Симион открыто призвал голосовать за Навроцкого, рисуя видение общего будущего Польши и Румынии под их руководством.
Будущий президент Румынии, будущий президент Польши
Издание указывает, что Симион, известный своими радикально правыми взглядами и критикой нынешней политики Европейского Союза, в своей речи подчеркнул необходимость борьбы за свободу и защиту христианских семейных ценностей.
Напомним
По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии оказанную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он будет требовать компенсации за участие в военных действиях.
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