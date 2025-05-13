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Пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион приехал в Польшу и поддержал "коллегу"

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Джордже Симион призвал голосовать за Кароля Навроцкого на митинге в Забже. Он подчеркнул важность борьбы за свободу и защиту христианских ценностей.

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион приехал в Польшу и поддержал "коллегу"

Лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты этой страны Кароля Навроцкого. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время митинга в польском городе Забже Симион открыто призвал голосовать за Навроцкого, рисуя видение общего будущего Польши и Румынии под их руководством.

Будущий президент Румынии, будущий президент Польши

- сказал Навроцкий.

Издание указывает, что Симион, известный своими радикально правыми взглядами и критикой нынешней политики Европейского Союза, в своей речи подчеркнул необходимость борьбы за свободу и защиту христианских семейных ценностей.

Напомним

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан. 

Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать Румынии оказанную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он будет требовать компенсации за участие в военных действиях.

Запрещен въезд в Украину: что известно об ультраправом победителе первого тура выборов в Румынии Шимоне05.05.25, 12:24 • 202062 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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