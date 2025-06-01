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В Польше продолжается второй тур президентских выборов: кто победит - либерал или правый консерватор

Киев • УНН

 • 478 просмотра

В Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. За границей зарегистрировались более 700 тысяч избирателей.

В Польше продолжается второй тур президентских выборов: кто победит - либерал или правый консерватор

В Польше проходит второй тур президентских выборов, который может существенно повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на ее международную позицию.

Об этом сообщают польские СМИ, пишет УНН.

Детали

По информации, во втором туре принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. В этом году это были Рафал Тшасковский - кандидат от Гражданской коалиции, набравший 31,36% голосов, и Кароль Навроцкий - гражданский кандидат, поддержанный партией "Право и справедливость", набравший 29,54% голосов.

В первом туре президентских выборов в этом году явка избирателей составила 67,31 процента.

По данным Министерства иностранных дел Польши, между первым и вторым турами выборов для голосования за рубежом зарегистрировались более 200 тысяч человек. человек, что вместе с первым голосованием дает рекордную цифру - более 700 тысяч человек голосуют за пределами страны.

Как отмечается, решение о проведении второго тура президентских выборов было принято по итогам голосования, которое состоялось 18 мая.

Ни один из 13 кандидатов в президенты не набрал больше половины действительных голосов, поэтому во второй тур прошли двое со следующими лучшими результатами, а именно Тшасковский, набравший 31,36 процента голосов, а Навроцкий получил 29,54 процента поддержки. 

В частности, второй тур является решающим. Кандидат, набравший большее количество голосов, становится президентом. 

Напомним

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что считает такой подход "бессмысленным".

Большинство украинского общества не знает о Волынской трагедии, а Украинскую повстанческую армию считают героями, которые боролись против советской власти. Об этом в интервью для Channel Zero заявил президент Польши Анджей Дуда.

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине19.05.25, 12:01 • 357153 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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