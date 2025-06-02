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Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Х.

 Детали

Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Польша, сохраняющая силу своего национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и европейской безопасности, а также сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации

- отметил Зеленский. 

Зеленский также отметил, что ожидает продолжения сотрудничества с Польшей и ее новым президентом.

Поддерживая друг друга на нашем континенте, мы придаем больше силы Европе в мировой конкуренции и приближаем достижение настоящего и длительного мира. Я с нетерпением жду продолжения плодотворного сотрудничества с Польшей и лично с президентом Навроцким

- подчеркнул глава государства.

Дополнение

Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского менее чем на процент.

Кароль Навроцкий с результатом 50,89 процента победил во втором туре президентских выборов. Кандидат, поддержанный PiS, получил 10 606 628 голосов. Рафал Тшасковский завершил избирательную кампанию с результатом 49,11 процента

- говорится в заметке Rzecpospolita.

Напомним

УНН передавал, что в Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Варшава
Владимир Зеленский
Польша
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