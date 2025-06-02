Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше
Киев • УНН
Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Х.
Детали
Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Польша, сохраняющая силу своего национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и европейской безопасности, а также сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации
Зеленский также отметил, что ожидает продолжения сотрудничества с Польшей и ее новым президентом.
Поддерживая друг друга на нашем континенте, мы придаем больше силы Европе в мировой конкуренции и приближаем достижение настоящего и длительного мира. Я с нетерпением жду продолжения плодотворного сотрудничества с Польшей и лично с президентом Навроцким
Дополнение
Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского менее чем на процент.
Кароль Навроцкий с результатом 50,89 процента победил во втором туре президентских выборов. Кандидат, поддержанный PiS, получил 10 606 628 голосов. Рафал Тшасковский завершил избирательную кампанию с результатом 49,11 процента
Напомним
УНН передавал, что в Польше продолжается второй тур выборов президента, где соревнуются Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.