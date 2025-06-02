Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Х.

Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Польша, сохраняющая силу своего национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и европейской безопасности, а также сильным голосом, защищающим свободу и достоинство каждой нации

Зеленский также отметил, что ожидает продолжения сотрудничества с Польшей и ее новым президентом.

Поддерживая друг друга на нашем континенте, мы придаем больше силы Европе в мировой конкуренции и приближаем достижение настоящего и длительного мира. Я с нетерпением жду продолжения плодотворного сотрудничества с Польшей и лично с президентом Навроцким