Як у Twitter до Маска: Bluesky запускає нову систему верифікації
Київ • УНН
Bluesky запроваджує систему верифікації користувачів із синіми галочками, як у Twitter до ребрендингу в X. Обрані організації зможуть верифікувати своїх співробітників.
Платформа соціальних мереж Bluesky запроваджує нову систему верифікації користувачів, подібну до тієї, яка колись діяла у Twitter до його ребрендингу на X. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.
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Повідомляється, що тепер деякі облікові записи будуть позначені синьою галочкою поруч з їхніми іменами.
Крім того, Bluesky також дасть змогу "обраним незалежним організаціям" перевіряти облікові записи своїх співробітників безпосередньо. Наприклад, New York Times тепер може видавати своїм журналістам сині галочки.
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Зокрема, користувачі зможуть побачити, яка організація присвоїла користувачеві значок, натиснувши на синю галочку біля підтвердженого облікового запису.
Нова схема схожа до тієї, яка була у Twitter до того, як Ілон Маск купив платформу, перейменував її на X і зробив галочки доступними для всіх, хто заплатив за підписку Twitter Blue.
Наразі не відомо, які облікові записи зможуть отримати синю галочку. Втім, у компанії заявили, що будуть активно перевірятиме облікові записи на "справжність".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що соцмережа Bluesky оновила сторінку пошуку та реакційні емодзі у приватних повідомленнях.
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