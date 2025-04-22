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Як у Twitter до Маска: Bluesky запускає нову систему верифікації

Київ • УНН

 • 3088 перегляди

Bluesky запроваджує систему верифікації користувачів із синіми галочками, як у Twitter до ребрендингу в X. Обрані організації зможуть верифікувати своїх співробітників.

Як у Twitter до Маска: Bluesky запускає нову систему верифікації

Платформа соціальних мереж Bluesky запроваджує нову систему верифікації користувачів, подібну до тієї, яка колись діяла у Twitter до його ребрендингу на X. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що тепер деякі облікові записи будуть позначені синьою галочкою поруч з їхніми іменами.

Крім того, Bluesky також дасть змогу "обраним незалежним організаціям" перевіряти облікові записи своїх співробітників безпосередньо. Наприклад, New York Times тепер може видавати своїм журналістам сині галочки.

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Зокрема, користувачі зможуть побачити, яка організація присвоїла користувачеві значок, натиснувши на синю галочку біля підтвердженого облікового запису.

Нова схема схожа до тієї, яка була у Twitter до того, як Ілон Маск купив платформу, перейменував її на X і зробив галочки доступними для всіх, хто заплатив за підписку Twitter Blue.

Наразі не відомо, які облікові записи зможуть отримати синю галочку. Втім, у компанії заявили, що будуть активно перевірятиме облікові записи на "справжність".

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що соцмережа Bluesky оновила сторінку пошуку та реакційні емодзі у приватних повідомленнях.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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