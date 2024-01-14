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В Ірані вийшли з в'язниці під заставу дві журналістки, яких засудили за висвітлення смерті Махси Аміні

В Ірані вийшли з в'язниці під заставу дві журналістки, яких засудили за висвітлення смерті Махси Аміні

Київ • УНН

 • 28759 перегляди

Іран звільнив із в'язниці двох журналісток, ув'язнених за репортажі про смерть Махси Аміні. Вони вийшли під заставу і їм заборонено залишати країну.

Іран звільнив двох журналісток, ув'язнених більше року тому за висвітлення смерті Махси Аміні, що викликало загальнонаціональні протести. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Нілуфар Хамеді та Елахе Мохаммаді були звільнені під заставу у розмірі 200 тисяч доларів та зобов'язання не покидати країну, повідомляють іранські ЗМІ.

Вони оскаржують тюремні вироки, але верховний суд ще не ухвалив свого рішення.

Хамеді, яка працювала в реформістській газеті "Шарг", повідомила про смерть Махси Аміні. Вона сфотографувала батька і бабусю Аміні, які обіймалися після того, як дізналися про смерть доньки, і розмістила фото в Інтернеті з підписом: "Траурна сукня Аміні: "Чорна сукня жалоби стала нашим національним прапором".

Елахе Мохаммаді, яка працювала в реформістській газеті "Хам-Міхан", написала про похорон Аміні в її рідному місті Сакез. Вона описала, як сотні скорботних вигукували "Жінка, життя, свобода".

Обох заарештували невдовзі після початку протестів і звинуватили у співпраці з урядом США та змові проти національної безпеки.

Вони були засуджені до 13 і 12 років ув'язнення відповідно.

Нагадаємо

Махса Аміні померла під вартою у вересні 2022 року після того, як її затримала іранська поліція моралі. Її затримали за нібито порушення суворих правил, що вимагають від жінок покривати волосся хіджабом або хусткою.

Державний коронер Ірану пояснив її смерть вже існуючими захворюваннями, але експерт ООН з прав людини заявив, що докази свідчать про те, що вона померла "в результаті побиття" поліцією моралі.

Після її похорону почалися заворушення, які поширилися по всій країні, з вимогами від більшої свободи для жінок до повалення влади.

Премію Сахарова присудили загиблій в Ірані Махсі Аміні та протестному руху "Жінки, життя, свобода"19.10.23, 16:00 • 196810 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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