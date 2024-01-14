В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Иран освободил двух журналисток, заключенных более года назад за освещение смерти Махсы Амини, что вызвало общенациональные протесты. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади были освобождены под залог в размере 200 тысяч долларов и обязательство не покидать страну, сообщают иранские СМИ.

Они оспаривают тюремные приговоры, но верховный суд еще не принял своего решения.

Хамеди, которая работала в реформистской газете "Шарг", сообщила о смерти Махсы Амини. Она сфотографировала отца и бабушку Амини, которые обнимались после того, как узнали о смерти дочери, и разместила фото в интернете с подписью: "Траурное платье Амини: "Черное платье траура стало нашим национальным флагом".

Элахе Мохаммади, работавшая в реформистской газете "Хам-Михан", написала о похоронах Амини в её родном городе Сакез. Она описала, как сотни скорбящих выкрикивали "Женщина, жизнь, свобода".

Обоих арестовали вскоре после начала протестов и обвинили в сотрудничестве с правительством США и заговоре против национальной безопасности.

Они были приговорены к 13 и 12 годам заключения соответственно.

Напомним,

Махса Амини умерла под стражей в сентябре 2022 года после того, как ее задержала иранская полиция морали. Ее задержали за якобы нарушение строгих правил, требующих от женщин покрывать волосы хиджабом или платком.

Государственный коронер Ирана объяснил ее смерть уже существующими заболеваниями, но эксперт ООН по правам человека заявил, что доказательства свидетельствуют о том, что она умерла "в результате избиения" полицией морали.

После ее похорон начались беспорядки, которые распространились по всей стране, с требованиями от большей свободы для женщин до свержения власти.

Премию Сахарова присудили погибшей в Иране Махси Амине и протестному движению "Женщины, жизнь, свобода"