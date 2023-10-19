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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премию Сахарова присудили погибшей в Иране Махси Амине и протестному движению "Женщины, жизнь, свобода"

Киев • УНН

 • 196811 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Депутаты Европейского парламента присудили премию имени Сахарова "За свободу мысли" 2023 года Джине Махси Амини и иранскому движению "Женщина, жизнь, свобода". Об этом сообщается на сайте Европейского парламента, пишет УНН.

Премию Сахарова присудили погибшей в Иране Махси Амине и протестному движению "Женщины, жизнь, свобода"

Цитата

«16 сентября мы отметили год со дня убийства Джины Махси Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых и дерзких людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране. Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает поддерживать женщин, жизнь и свободу. Избрав их лауреатами Премии Сахарова за свободу мысли 2023 года, Палата помнит об их борьбе и продолжает чествовать всех тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу», - сказала президент Европейского парламента Роберта Метсола.

Контекст

Полиция Тегерана арестовала Джину Махси Амину 13 сентября 2022 года. Ее обвинили в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Через три дня она умерла в больнице после физического насилия во время содержания под стражей. Ее смерть вызвала массовые протесты под руководством женщин в Иране. Под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" они протестовали против закона о хиджабе и других дискриминационных законов.

Дополнительно

Премию имени Сахарова "За свободу мысли" ежегодно присуждает Европарламент. Награду в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова основали в 1988 году для чествования людей и организаций, защищающих права человека и основные свободы. Денежная награда составляет 50 тысяч евро. В прошлом году награду получил "отважный народ Украины, представленный своим президентом, избранными лидерами и гражданским обществом".

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