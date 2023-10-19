Премію Сахарова присудили загиблій в Ірані Махсі Аміні та протестному руху "Жінки, життя, свобода"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Депутати Європейського парламенту присудили премію імені Сахарова "За свободу думки" 2023 року Джині Махсі Аміні та іранському руху "Жінка, життя, свобода". Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту, пише УНН.
Цитата
«16 вересня ми відзначили рік від дня вбивства Джини Махсі Аміні в Ірані. Європейський парламент з гордістю підтримує хоробрих і зухвалих людей, які продовжують боротися за рівність, гідність і свободу в Ірані. Ми підтримуємо тих, хто, навіть перебуваючи у в'язниці, продовжує підтримувати жінок, життя і свободу. Обравши їх лауреатами Премії Сахарова за свободу думки 2023 року, Палата пам'ятає про їхню боротьбу і продовжує вшановувати всіх тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу», - сказала президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
Контекст
Поліція Тегерану заарештувала Джину Махсі Аміну 13 вересня 2022 року. Її звинуватили в ігноруванні законів Ірану щодо носіння хіджабу. За три дні вона померла у лікарні після фізичного насильства під час утримання під вартою. Її смерть спричинила масові протести під проводом жінок в Ірані. Під гаслом "Жінка, життя, свобода" вони протестували проти закону про хіджаб та інших дискримінаційних законів.
Додатково
Премію імені Сахарова "За свободу думки" щорічно присуджує Європарламент. Нагороду на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова заснували 1988 року для вшанування людей та організацій, що захищають права людини та основні свободи. Грошова нагорода становить 50 тисяч євро. Минулого року нагороду отримав "відважний народ України, представлений своїм президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством".
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