Нобелівську премію миру присудили правозахисниці з Ірану

Цитата

"Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргіз Мухаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та її боротьбу за просування прав людини і свободи для всіх", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказують організатори, лауреат Нобелівської премії миру 2023 року Наргіз Мухаммаді - жінка, правозахисниця та борець за свободу. Цьогорічна Нобелівська премія миру, як зазначається, також присуджується "сотням тисяч людей, які виступили проти політики теократичного режиму, спрямованої на дискримінацію та придушення жінок".

У вересні 2022 року Магса Джина Аміні була вбита під час утримання під вартою в іранській поліції моралі, що спровокувало політичні демонстрації проти режиму Ірану.

Девіз, прийнятий демонстрантами - "Жінка – Життя – Свобода" - якнайкраще відображає самовідданість і роботу Наргіз Мухаммаді, вказали організатори премії.

Смілива боротьба лауреата Нобелівської премії миру 2023 року Наргіз Мухаммаді вартувала величезних особистих втрат. Іранський режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів засуджував і засудив загалом до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Мухаммаді все ще перебуває у в'язниці.

Доповнення

Нобелівську премію миру-2022 присудили білоруському правозахиснику Алесю Бяляцькому, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод".

BREAKING NEWS

