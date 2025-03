Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана

Цитата

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мухаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", - говорится в сообщении.

Детали

Как указывают организаторы, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мухаммади - женщина, правозащитница и борец за свободу. В этом году Нобелевская премия мира, как отмечается, также присуждается "сотням тысяч людей, которые выступили против политики теократического режима, направленной на дискриминацию и подавление женщин".

В сентябре 2022 года Махса Джина Амини была убита во время содержания под стражей в иранской полиции морали, что спровоцировало политические демонстрации против режима Ирана.

Девиз, принятый демонстрантами - "Женщина – Жизнь – Свобода" - как нельзя лучше отражает самоотверженность и работу Наргиз Мухаммади, указали организаторы премии.

Смелая борьба лауреата Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мухаммади стоила огромных личных потерь. Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил к 31 году тюремного заключения и 154 ударам кнутом. Мухаммади все еще находится в тюрьме.

Дополнение

Нобелевская премия мира-2022 была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Бяляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и Украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

BREAKING NEWS

