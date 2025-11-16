У ЗСУ розширюють можливості для залучення іноземних добровольців до служби в Сухопутних військах

У Сухопутних військах Збройних сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, що вирішили підписати контракт і проходити службу у складі ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

Відтепер іноземні добровольці, які підписують контракт зі Збройними Силами України, будуть мати ширші можливості для проходження служби. Це дає можливість обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця. Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу, заявили в Сухопутних військах.

На даний момент відбувається еволюція підходу до застосування іноземних військовослужбовців. Ключовим принципом нової моделі є максимально ефективне використання їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше