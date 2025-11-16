В ВСУ расширяют возможности для привлечения иностранных добровольцев к службе в Сухопутных войсках

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, решивших подписать контракт и проходить службу в составе ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Отныне иностранные добровольцы, подписывающие контракт с Вооруженными Силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы. Это дает возможность выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего. Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса, заявили в Сухопутных войсках.

В данный момент происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего