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Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ Заїця, а також визнав п'ять ключових завдань

Київ • УНН

 • 2018 перегляди

Михайло Драпатий представив особовому складу бригадного генерала Святослава Заїця. Серед пріоритетів — люди, підготовка, лідерство.

Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ Заїця, а також визнав п'ять ключових завдань

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ — бригадного генерала Святослава Заїця, а також визначив завдання командувачу та колективу, передає УНН.

Підстава для такого вибору — досвід управління військами, здатність доводити рішення до результату та впроваджувати нові технології там, де вони дають реальну бойову перевагу 

- сказав Драпатий, представляючи Заїця.

Головнокомандувач визначив завдання командувачу Сухопутних військ та колективу:

  1. Люди. Військовослужбовець має бути належно підготовлений, забезпечений і захищений від невиправданого ризику. Він має розуміти, що від нього вимагають сьогодні та що на нього чекає завтра.
    1. Підготовка. Людина не повинна потрапляти в бій непідготовленою. Навчання має відповідати тому, що військовослужбовець побачить на позиції завтра, а не програмі минулих років.
      1. Лідерство. Професійна людина має бачити шлях свого зростання. Просування — за компетентністю, результатами служби і лідерськими якостями. Маємо розпочати формування наступного покоління офіцерів та сержантів.
        1. Технології. Безпілотні, цифрові та інші нові спроможності мають впроваджуватись не заради кількості у звітах. Критерій простий: бойова перевага, яку відчув противник, і життя наших людей, які завдяки цій перевазі вдалося зберегти.
          1. Бойовий досвід. Висновки про те, що сьогодні працює або не працює на передовій, мають швидко доходити до тих, хто навчає, планує й ухвалює рішення.

            Усі ці зміни мають один практичний критерій — що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою. Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил — наші люди. Тому завдання нового командувача — не просто змінити структури і процеси. Його завдання — зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать 

            - наголосив Драпатий.

            Драпатий подякував Геннадію Шаповалову за роботу, а новому командувачу Сухопутних військ побажав зробити на цій посаді більше.

            Треба багато і сумлінно працювати. Все вийде 

            - резюмував Головнокомандувач.

            Нагадаємо

            Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Святослав Заїць. Відповідний указ №853/2026 від 2 вересня 2026 року підписав Президент України Володимир Зеленський.

            Антоніна Туманова

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