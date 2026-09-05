Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ Заїця, а також визнав п'ять ключових завдань

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ — бригадного генерала Святослава Заїця, а також визначив завдання командувачу та колективу, передає УНН.

Головнокомандувач визначив завдання командувачу Сухопутних військ та колективу:

Усі ці зміни мають один практичний критерій — що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою. Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил — наші люди. Тому завдання нового командувача — не просто змінити структури і процеси. Його завдання — зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать