Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ Заїця, а також визнав п'ять ключових завдань
Київ • УНН
Михайло Драпатий представив особовому складу бригадного генерала Святослава Заїця. Серед пріоритетів — люди, підготовка, лідерство.
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ — бригадного генерала Святослава Заїця, а також визначив завдання командувачу та колективу, передає УНН.
Підстава для такого вибору — досвід управління військами, здатність доводити рішення до результату та впроваджувати нові технології там, де вони дають реальну бойову перевагу
Головнокомандувач визначив завдання командувачу Сухопутних військ та колективу:
- Люди. Військовослужбовець має бути належно підготовлений, забезпечений і захищений від невиправданого ризику. Він має розуміти, що від нього вимагають сьогодні та що на нього чекає завтра.
- Підготовка. Людина не повинна потрапляти в бій непідготовленою. Навчання має відповідати тому, що військовослужбовець побачить на позиції завтра, а не програмі минулих років.
- Лідерство. Професійна людина має бачити шлях свого зростання. Просування — за компетентністю, результатами служби і лідерськими якостями. Маємо розпочати формування наступного покоління офіцерів та сержантів.
- Технології. Безпілотні, цифрові та інші нові спроможності мають впроваджуватись не заради кількості у звітах. Критерій простий: бойова перевага, яку відчув противник, і життя наших людей, які завдяки цій перевазі вдалося зберегти.
- Бойовий досвід. Висновки про те, що сьогодні працює або не працює на передовій, мають швидко доходити до тих, хто навчає, планує й ухвалює рішення.
Усі ці зміни мають один практичний критерій — що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою. Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил — наші люди. Тому завдання нового командувача — не просто змінити структури і процеси. Його завдання — зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать
Драпатий подякував Геннадію Шаповалову за роботу, а новому командувачу Сухопутних військ побажав зробити на цій посаді більше.
Треба багато і сумлінно працювати. Все вийде
Нагадаємо
Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Святослав Заїць. Відповідний указ №853/2026 від 2 вересня 2026 року підписав Президент України Володимир Зеленський.