Святослав Заїць став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ указом від 2 вересня 2026 року. Раніше він очолював 20-й армійський корпус.
Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Святослав Заїць. Відповідний указ №853/2026 від 2 вересня 2026 року підписав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України
Хто такий Святослав Заїць
Святослав Заїць - український військовослужбовець, бригадний генерал ЗСУ. До цього обіймав посаду командира 20-го армійського корпусу ЗСУ.
Тривалий час служив у Десантно-штурмових військах ЗСУ, був начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу ДШВ ЗС України.
У 2014-му він мав звання капітана та був командиром розвід-десантної роти 25-ї бригади, яка підпорядковувалася 36-й бригаді берегової оборони, в її складі виконували завдання у Криму.