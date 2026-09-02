Святослав Заїць став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Святослав Заїць

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Святослав Заїць. Відповідний указ №853/2026 від 2 вересня 2026 року підписав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

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Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України - ідеться у тексті указу.

Хто такий Святослав Заїць

Святослав Заїць - український військовослужбовець, бригадний генерал ЗСУ. До цього обіймав посаду командира 20-го армійського корпусу ЗСУ.

Тривалий час служив у Десантно-штурмових військах ЗСУ, був начальником штабу – заступником командира 8-го корпусу ДШВ ЗС України.

У 2014-му він мав звання капітана та був командиром розвід-десантної роти 25-ї бригади, яка підпорядковувалася 36-й бригаді берегової оборони, в її складі виконували завдання у Криму.