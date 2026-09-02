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Святослав Заиць стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Президент Зеленский назначил бригадного генерала Святослава Заиця командующим Сухопутными войсками указом от 2 сентября 2026 года. Ранее он возглавлял 20-й армейский корпус.

Святослав Заиць стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
Святослав Заец

Новым командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины стал Святослав Заиць. Соответствующий указ №853/2026 от 2 сентября 2026 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Подробности

Назначить Заиця Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины

- говорится в тексте указа.

Кто такой Святослав Заиць

Святослав Заиць — украинский военнослужащий, бригадный генерал ВСУ. До этого занимал должность командира 20-го армейского корпуса ВСУ.

Длительное время служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, был начальником штаба — заместителем командира 8-го корпуса ДШВ ВС Украины.

В 2014 году он имел звание капитана и был командиром разведывательно-десантной роты 25-й бригады, которая подчинялась 36-й бригаде береговой обороны, в её составе выполняли задачи в Крыму. 

Юлия Шрамко

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