Драпатый представил нового командующего Сухопутными войсками Заеца, а также признал пять ключевых задач

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками — бригадного генерала Святослава Заеца, а также определил задачи командующему и коллективу, передает УНН.

Основание для такого выбора — опыт управления войсками, способность доводить решения до результата и внедрять новые технологии там, где они дают реальное боевое преимущество - сказал Драпатый, представляя Заеца.

Главнокомандующий определил задачи командующему Сухопутными войсками и коллективу:

Люди. Военнослужащий должен быть надлежащим образом подготовлен, обеспечен и защищен от неоправданного риска. Он должен понимать, чего от него требуют сегодня и что его ждет завтра. Подготовка. Человек не должен попадать в бой неподготовленным. Обучение должно соответствовать тому, что военнослужащий увидит на позиции завтра, а не программе прошлых лет. Лидерство. Профессиональный человек должен видеть путь своего роста. Продвижение — за компетентность, результаты службы и лидерские качества. Мы должны начать формирование следующего поколения офицеров и сержантов. Технологии. Беспилотные, цифровые и другие новые возможности должны внедряться не ради количества в отчетах. Критерий простой: боевое преимущество, которое ощутил противник, и жизни наших людей, которые благодаря этому преимуществу удалось сохранить. Боевой опыт. Выводы о том, что сегодня работает или не работает на передовой, должны быстро доходить до тех, кто обучает, планирует и принимает решения.

Все эти изменения имеют один практический критерий — что они меняют для человека в армии и для подразделения в бою. Самая ценная боевая способность Вооруженных сил — наши люди. Поэтому задача нового командующего — не просто изменить структуры и процессы. Его задача — сделать Сухопутные войска способными выполнять боевые задачи и лучшими для людей, которые в них служат - подчеркнул Драпатый.

Драпатый поблагодарил Геннадия Шаповалова за работу, а новому командующему Сухопутными войсками пожелал сделать на этой должности больше.

Нужно много и добросовестно работать. Все получится - резюмировал Главнокомандующий.

Напомним

Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Святослав Заец. Соответствующий указ №853/2026 от 2 сентября 2026 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский.