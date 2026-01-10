Готуються рішення щодо корупції в ТЦК і СЗЧ у військах: Буданов провів нараду з військовим командуванням та правоохоронцями
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів нараду з керівництвом Генштабу та правоохоронних органів. Обговорювалися корупція в системі ТЦК та СЗЧ у війську, готуються рішення.
Керівник Офісу Президента Кирили Буданов провів нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни, під час якої обговорили корупцію в системі ТЦК та СЗЧ у війську. Готуються рішення. Про це Буданов написав в Telegram, передає УНН.
Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії
За його словами, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі.
Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі, зокрема у вигляді автомобілів за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. Наразі посадовець перебуває під вартою.