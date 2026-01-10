Готуються рішення щодо корупції в ТЦК і СЗЧ у військах: Буданов провів нараду з військовим командуванням та правоохоронцями 

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 800 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 6762 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 10872 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 10500 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 13993 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 22751 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 42433 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36005 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35313 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29009 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.3м/с
72%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум10 січня, 02:11 • 5942 перегляди
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 8834 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 14267 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 29734 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 11009 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 26253 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 72551 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 100114 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 72701 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 94272 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Музикант
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 64825 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 66880 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 87850 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 106023 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 146410 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка

Готуються рішення щодо корупції в ТЦК і СЗЧ у військах: Буданов провів нараду з військовим командуванням та правоохоронцями 

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів нараду з керівництвом Генштабу та правоохоронних органів. Обговорювалися корупція в системі ТЦК та СЗЧ у війську, готуються рішення.

Готуються рішення щодо корупції в ТЦК і СЗЧ у військах: Буданов провів нараду з військовим командуванням та правоохоронцями 

Керівник Офісу Президента Кирили Буданов провів нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни, під час якої обговорили корупцію в системі ТЦК та СЗЧ у війську. Готуються рішення. Про це Буданов написав в Telegram, передає УНН

Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії 

- написав Буданов.

За його словами, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі. 

Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення 

- додав Буданов. 

Нагадаємо 

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі, зокрема у вигляді автомобілів за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. Наразі посадовець перебуває під вартою. 

Павло Башинський

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Сухопутні війська Збройних сил України
Кирило Буданов