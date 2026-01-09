Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК

Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі, зокрема у вигляді автомобілів за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. Наразі посадовець перебуває під вартою, повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тис. доларів США - залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку - йдеться в повідомленні.

У ДБР розповіли, щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, зокрема, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх "надходжень" та зареєструвати його на підставну особу.

Транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

Досудове розслідування триває, зокрема встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП. Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2 млн 271 тис. грн застави.

Нагадаємо

У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним.