Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК
Київ • УНН
ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації. Посадовець перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі, зокрема у вигляді автомобілів за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. Наразі посадовець перебуває під вартою, повідомляє ДБР, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тис. доларів США - залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку
У ДБР розповіли, щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, зокрема, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх "надходжень" та зареєструвати його на підставну особу.
Транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.
Досудове розслідування триває, зокрема встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП. Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2 млн 271 тис. грн застави.
Нагадаємо
У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним.