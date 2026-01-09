Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК

$42.990.27
50.180.25
ukenru
Ексклюзив
12:35 • 968 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
11:53 • 5304 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 8284 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 10908 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 9396 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 11561 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 12957 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20955 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
9 січня, 06:46 • 23775 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 72936 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
88%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 25014 перегляди
Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури9 січня, 03:31 • 7154 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 26855 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 19454 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 16650 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 45285 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 72941 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 48489 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 71288 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 97671 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Віктор Ляшко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 51892 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 54627 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 76851 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 95451 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 136237 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Fox News

Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації. Посадовець перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК
Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП, який вимагав хабарі, зокрема у вигляді автомобілів за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. Наразі посадовець перебуває під вартою, повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір "оплати" коливався від 10 до 12 тис. доларів США - залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку

- йдеться в повідомленні.

У ДБР розповіли, щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми, зокрема, в одному із задокументованих випадків він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль, доклавши частину грошей з попередніх "надходжень" та зареєструвати його на підставну особу.

Транспортний засіб купили і передали у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

Досудове розслідування триває, зокрема встановлюють інші факти вимагання у Рівненському ОТЦК та СП. Посадовцю інкримінують прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 2 млн 271 тис. грн застави.

Нагадаємо

У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Рівне
Миколаїв