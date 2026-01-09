Брал взятки даже автомобилями: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Ровенского ТЦК

Фото: Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника Ровенского ОТЦК и СП, который требовал взятки, в том числе в виде автомобилей, за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. В настоящее время должностное лицо находится под стражей, сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Ровенского ОТЦК и СП во взяточничестве. Должностное лицо требовало деньги за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. При этом он угрожал созданием искусственных препятствий в случае отказа. Размер "оплаты" колебался от 10 до 12 тыс. долларов США - в зависимости от оснований, по которым мужчина должен был получить отсрочку или быть снятым с розыска - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, чтобы скрыть происхождение средств, должностное лицо придумывало различные схемы, в частности, в одном из задокументированных случаев он поручил своим подчиненным приобрести за взятку автомобиль, доложив часть денег из предыдущих "поступлений" и зарегистрировать его на подставное лицо.

Транспортное средство купили и передали в полное пользование руководителю. После этого мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, и он смог оформить документы без препятствий.

Досудебное расследование продолжается, в частности устанавливаются другие факты вымогательства в Ровенском ОТЦК и СП. Должностному лицу инкриминируют просьбу и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 млн 271 тыс. грн залога.

Напомним

