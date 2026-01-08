У Миколаєві офіцеру ТЦК оголосили підозру за побиття військовозобов'язаних

$42.720.15
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21 • 22252 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 18433 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 22918 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 33221 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 38007 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 29034 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 28077 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 27774 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 45598 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10
Британія та Франція планують відправити до України не більше 15 000 військових після мирної угоди - The Times8 січня, 01:17
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо04:35
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 45597 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Марко Рубіо
Музикант
Михайло Поплавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Google Play
Р-73

У Миколаєві офіцеру ТЦК оголосили підозру за побиття військовозобов'язаних

Київ • УНН

 8 перегляди

Офіцеру ТЦК та СП у Миколаєві оголошено підозру за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов'язаним. ДБР розслідує 30 скарг на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК.

У Миколаєві офіцеру ТЦК оголосили підозру за побиття військовозобов'язаних

У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних

- повідомили у ДБР.

У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів. "Воєнний стан не може бути виправданням для насильства чи перевищення службових повноважень", - зазначили у ДБР.

У Миколаєві до ДБР, як повідомляється, "надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів". "Кількість звернень свідчить про системний характер порушень", - зазначили у ДБР.

"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних. Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України)", - повідомили у ДБР.

На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку07.01.26, 15:57

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
ТЦК та СП
Миколаїв