У Миколаєві офіцеру ТЦК оголосили підозру за побиття військовозобов'язаних
Київ • УНН
Офіцеру ТЦК та СП у Миколаєві оголошено підозру за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов'язаним. ДБР розслідує 30 скарг на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК.
У Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.
Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області, який під час проведення мобілізаційних заходів допускав застосування фізичного насильства до військовозобов’язаних
У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів. "Воєнний стан не може бути виправданням для насильства чи перевищення службових повноважень", - зазначили у ДБР.
У Миколаєві до ДБР, як повідомляється, "надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірок військово-облікових документів". "Кількість звернень свідчить про системний характер порушень", - зазначили у ДБР.
"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних. Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України)", - повідомили у ДБР.
