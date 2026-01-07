$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7642 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 12258 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 15974 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 16918 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15439 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15190 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29843 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52249 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144732 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку

Київ • УНН

 • 28 перегляди

На Івано-Франківщині затримано військовослужбовця взводу охорони районного ТЦК за приниження та побиття військовозобов'язаних. Суд взяв його та офіцера під варту без права внесення застави, а один з потерпілих отримав тяжкі травми.

На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку

На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК, який разом із керівництвом установи принижував і бив військовозобов’язаних. Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права внесення застави. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних

- йдеться у повідомленні.

Раніше начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру у листопаді 2025 року.

Після того, як ДБР перевірило скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником. У ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Івано-Франківська область