На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця ТЦК за побиття чоловіків призовного віку

Київ • УНН
На Івано-Франківщині затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК, який разом із керівництвом установи принижував і бив військовозобов’язаних. Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права внесення застави. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
Раніше начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру у листопаді 2025 року.
Після того, як ДБР перевірило скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, а також після офіційних публікацій у ЗМІ, до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником. У ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.
Через завдані тілесні ушкодження потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.
Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.
