Вимагав у посадовця ТЦК $100 тисяч за "вирішення питання" через "зв'язки" з правоохоронцями: у Києві затримали шахрая

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 січня, 19:00 • 19627 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 40801 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 122476 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 192741 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 75880 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 86751 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 66690 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86008 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 170947 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65406 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.4м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 18116 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 11082 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 14004 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 18957 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 7438 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 47513 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 84875 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 170973 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 112940 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 169506 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 24590 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 44728 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 88127 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 80312 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 75057 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Вимагав у посадовця ТЦК $100 тисяч за "вирішення питання" через "зв'язки" з правоохоронцями: у Києві затримали шахрая

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Києві затримали 47-річного приватного підприємця, який вимагав 100 тисяч доларів у начальника відділу районного ТЦК однієї із західних областей. Він представлявся «посередником» від ДБР, обіцяючи «вирішити питання» щодо начебто наявного кримінального провадження.

Вимагав у посадовця ТЦК $100 тисяч за "вирішення питання" через "зв'язки" з правоохоронцями: у Києві затримали шахрая

У Києві затримали шахрая, який вимагав у посадовця ТЦК 100 тисяч доларів як нібито "посередник" від Державного бюро розслідувань за "вирішення питання", заявляючи про "зв’язки" з правоохоронцями, повідомили у середу в Офісі Генпрокурора, ДБР та Нацполіції, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ДБР повідомили про підозру жителю Києва у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як повідомили у ДБР, затримано жителя столиці, "який намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів США у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей".

У поліції вказали, що викритий - 47-річний приватний підприємець.

За даними слідства, як вказали у прокуратурі, чоловік, використавши публікації у медіа про можливі перевірки статків посадовця ТЦК та СП, ввів військовослужбовця в оману щодо нібито наявного кримінального провадження, можливих обшуків і розголошення інформації у ЗМІ.

"У грудні 2025 року чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито "посередник" від Державного бюро розслідувань", - повідомили у ДБР.

"Під час спілкування він заявляв про "зв’язки" з правоохоронцями та вимагав 100 тис. доларів США за "вирішення питання". Згодом погодився отримати 50 тис. доларів, погрожуючи поширенням компрометуючих матеріалів у разі відмови", - розповіли у прокуратурі.

"Насправді жодного подібного провадження щодо посадовця ТЦК не існувало - чоловік просто вигадав цю історію, щоб "заробити" гроші, яких у військового не було. У разі відмови платити він погрожував "притягненням до кримінальної відповідальності", а також публікацією в ЗМІ особистої інтимної інформації потерпілого, яку начебто мають у своєму розпорядженні правоохоронці", - додали у ДБР.

Чоловіка, як зазначили у прокуратурі, затримали у Києві одразу після отримання обумовленої суми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ