Требовал у должностного лица ТЦК $100 тысяч за "решение вопроса" через "связи" с правоохранителями: в Киеве задержали мошенника

В Киеве задержали мошенника, который требовал у должностного лица ТЦК 100 тысяч долларов якобы как "посредник" от Государственного бюро расследований за "решение вопроса", заявляя о "связях" с правоохранителями, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, ГБР и Нацполиции, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГБР сообщили о подозрении жителю Киева в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Подробности

Как сообщили в ГБР, задержан житель столицы, "который пытался мошенническими действиями выманить 100 тыс. долларов США у начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из западных областей".

В полиции указали, что разоблаченный - 47-летний частный предприниматель.

По данным следствия, как указали в прокуратуре, мужчина, использовав публикации в медиа о возможных проверках состояния должностного лица ТЦК и СП, ввел военнослужащего в заблуждение относительно якобы имеющегося уголовного производства, возможных обысков и разглашения информации в СМИ.

"В декабре 2025 года мужчина позвонил военнослужащему ТЦК как якобы "посредник" от Государственного бюро расследований", - сообщили в ГБР.

"Во время общения он заявлял о "связях" с правоохранителями и требовал 100 тыс. долларов США за "решение вопроса". Впоследствии согласился получить 50 тыс. долларов, угрожая распространением компрометирующих материалов в случае отказа", - рассказали в прокуратуре.

"На самом деле никакого подобного производства в отношении должностного лица ТЦК не существовало - мужчина просто выдумал эту историю, чтобы "заработать" деньги, которых у военного не было. В случае отказа платить он угрожал "привлечением к уголовной ответственности", а также публикацией в СМИ личной интимной информации потерпевшего, которую якобы имеют в своем распоряжении правоохранители", - добавили в ГБР.

Мужчину, как отметили в прокуратуре, задержали в Киеве сразу после получения оговоренной суммы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.