Требовал у должностного лица ТЦК $100 тысяч за "решение вопроса" через "связи" с правоохранителями: в Киеве задержали мошенника

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 января, 19:00 • 19620 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 40783 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 122454 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 192710 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 75868 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 86748 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 66688 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86008 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 170926 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65405 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.4м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 18116 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 11082 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 14004 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 18957 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 7438 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 47465 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 84826 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 170923 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 112896 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 169462 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 24568 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 44709 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 88109 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 80298 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 75043 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
The New York Times
9К720 Искандер

Требовал у должностного лица ТЦК $100 тысяч за "решение вопроса" через "связи" с правоохранителями: в Киеве задержали мошенника

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Киеве задержали 47-летнего частного предпринимателя, который требовал 100 тысяч долларов у начальника отдела районного ТЦК одной из западных областей. Он представлялся «посредником» от ГБР, обещая «решить вопрос» относительно якобы имеющегося уголовного производства.

Требовал у должностного лица ТЦК $100 тысяч за "решение вопроса" через "связи" с правоохранителями: в Киеве задержали мошенника

В Киеве задержали мошенника, который требовал у должностного лица ТЦК 100 тысяч долларов якобы как "посредник" от Государственного бюро расследований за "решение вопроса", заявляя о "связях" с правоохранителями, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, ГБР и Нацполиции, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи ГБР сообщили о подозрении жителю Киева в оконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Подробности

Как сообщили в ГБР, задержан житель столицы, "который пытался мошенническими действиями выманить 100 тыс. долларов США у начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из западных областей".

В полиции указали, что разоблаченный - 47-летний частный предприниматель.

По данным следствия, как указали в прокуратуре, мужчина, использовав публикации в медиа о возможных проверках состояния должностного лица ТЦК и СП, ввел военнослужащего в заблуждение относительно якобы имеющегося уголовного производства, возможных обысков и разглашения информации в СМИ.

"В декабре 2025 года мужчина позвонил военнослужащему ТЦК как якобы "посредник" от Государственного бюро расследований", - сообщили в ГБР.

"Во время общения он заявлял о "связях" с правоохранителями и требовал 100 тыс. долларов США за "решение вопроса". Впоследствии согласился получить 50 тыс. долларов, угрожая распространением компрометирующих материалов в случае отказа", - рассказали в прокуратуре.

"На самом деле никакого подобного производства в отношении должностного лица ТЦК не существовало - мужчина просто выдумал эту историю, чтобы "заработать" деньги, которых у военного не было. В случае отказа платить он угрожал "привлечением к уголовной ответственности", а также публикацией в СМИ личной интимной информации потерпевшего, которую якобы имеют в своем распоряжении правоохранители", - добавили в ГБР.

Мужчину, как отметили в прокуратуре, задержали в Киеве сразу после получения оговоренной суммы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Киев