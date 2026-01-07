В Ивано-Франковской области задержали военнослужащего ТЦК за избиение мужчин призывного возраста

В Ивано-Франковской области задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных ТЦК, который вместе с руководством учреждения унижал и избивал военнообязанных. Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных - говорится в сообщении.

Ранее начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении в ноябре 2025 года.

После того, как ГБР проверило жалобы граждан относительно избиения, пыток и вымогательства денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ, в правоохранительные органы стало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем. В ходе досудебного расследования следователи установили ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

Из-за нанесенных телесных повреждений потерпевший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без права залога.

