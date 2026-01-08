$42.720.15
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 22393 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 18532 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 22986 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 33291 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 38058 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 29065 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 28099 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27784 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 45683 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
В Николаеве офицеру ТЦК объявили подозрение за избиение военнообязанных

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Офицеру ТЦК и СП в Николаеве объявлено подозрение за умышленное причинение телесных повреждений военнообязанным. ГБР расследует 30 жалоб на неправомерные действия сотрудников Корабельного РТЦК.

В Николаеве офицеру ТЦК объявили подозрение за избиение военнообязанных

В Николаеве сообщили о подозрении офицеру ТЦК и СП за умышленное причинение телесных повреждений военнообязанным, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий допускал применение физического насилия к военнообязанным

- сообщили в ГБР.

В бюро указали, что системно реагируют на обращения граждан относительно возможных злоупотреблений во время мобилизационных мероприятий. "Военное положение не может быть оправданием для насилия или превышения служебных полномочий", - отметили в ГБР.

В Николаеве в ГБР, как сообщается, "поступило по меньшей мере 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверок военно-учетных документов". "Количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений", - отметили в ГБР.

"В ходе проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным. Сейчас ему сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины)", - сообщили в ГБР.

В Ивано-Франковской области задержали военнослужащего ТЦК за избиение мужчин призывного возраста07.01.26, 15:57

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Николаев