В Николаеве офицеру ТЦК объявили подозрение за избиение военнообязанных

В Николаеве сообщили о подозрении офицеру ТЦК и СП за умышленное причинение телесных повреждений военнообязанным, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий допускал применение физического насилия к военнообязанным - сообщили в ГБР.

В бюро указали, что системно реагируют на обращения граждан относительно возможных злоупотреблений во время мобилизационных мероприятий. "Военное положение не может быть оправданием для насилия или превышения служебных полномочий", - отметили в ГБР.

В Николаеве в ГБР, как сообщается, "поступило по меньшей мере 30 жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверок военно-учетных документов". "Количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений", - отметили в ГБР.

"В ходе проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным. Сейчас ему сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины)", - сообщили в ГБР.

