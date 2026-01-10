Готовятся решения по коррупции в ТЦК и СЗЧ в войсках: Буданов провел совещание с военным командованием и правоохранителями

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 586 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 6510 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 10723 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 10357 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 13886 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 22661 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 42341 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 35974 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35295 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28997 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.3м/с
72%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме10 января, 02:11 • 5716 просмотра
Trafigura загрузит первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе10 января, 03:01 • 8510 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 14052 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 29428 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 10829 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 26159 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 72453 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 100022 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 72611 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 94185 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Музыкант
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 64783 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 66846 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 87820 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105999 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 146387 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

Готовятся решения по коррупции в ТЦК и СЗЧ в войсках: Буданов провел совещание с военным командованием и правоохранителями

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание с руководством Генштаба и правоохранительных органов. Обсуждались коррупция в системе ТЦК и СЗЧ в армии, готовятся решения.

Готовятся решения по коррупции в ТЦК и СЗЧ в войсках: Буданов провел совещание с военным командованием и правоохранителями

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны, во время которого обсудили коррупцию в системе ТЦК и СЗЧ в армии. Готовятся решения. Об этом Буданов написал в Telegram, передает УНН

Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках – проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность. Провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны. На повестке дня – противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СЗЧ в армии 

- написал Буданов.

По его словам, злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы. 

Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения 

- добавил Буданов. 

Напомним 

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника Ровенского ОТЦК и СП, который требовал взятки, в том числе в виде автомобилей за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. В настоящее время должностное лицо находится под стражей. 

Павел Башинский

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Украинские сухопутные войска
Кирилл Буданов