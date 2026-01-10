Готовятся решения по коррупции в ТЦК и СЗЧ в войсках: Буданов провел совещание с военным командованием и правоохранителями
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание с руководством Генштаба и правоохранительных органов. Обсуждались коррупция в системе ТЦК и СЗЧ в армии, готовятся решения.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны, во время которого обсудили коррупцию в системе ТЦК и СЗЧ в армии. Готовятся решения. Об этом Буданов написал в Telegram, передает УНН.
Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках – проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность. Провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны. На повестке дня – противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СЗЧ в армии
По его словам, злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы.
Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника Ровенского ОТЦК и СП, который требовал взятки, в том числе в виде автомобилей за отсрочку от мобилизации даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. В настоящее время должностное лицо находится под стражей.