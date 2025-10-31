$42.080.01
Ексклюзив
09:39 • 8466 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 16118 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 5870 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 19385 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 19472 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 23048 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 20417 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 43497 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 45077 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34849 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Перші частини ДШВ перейшли на щоденну роботу в системі "Імпульс"

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс". Це дозволить формувати накази, фіксувати відпустки, відрядження та інші події, пов'язані з проходженням військової служби, без дублювання.

Перші частини ДШВ перейшли на щоденну роботу в системі "Імпульс"

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс", що формує накази по стройовій частині, фіксує відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події, пов’язані з проходженням військової служби, швидко і без дублювання у журналах чи таблицях. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Командування ДШВ першими налаштували роботу своїх бригад в "Імпульсі" – офіційному військовому інструменті обліку військовослужбовців. Хочу відзначити, зокрема, 170 окремий полк логістики та 33 окремий інженерний полк ДШВ. Ці підрозділи уже формують накази і щоденно фіксують події в підрозділі

- зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Начальник управління персоналу (G1) штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковник Віктор Щіпанський зазначив, що наразі іде режим апробації "Імпульсу".

"Поки що ведемо документацію паралельно у паперовому вигляді та повідомляємо команду розробки про всі помилки, які виникають у роботі з програмою. Але поступово йдемо шляхом переходу на цифрову систему обліку особового складу", – сказав він.

Наразі триває масштабування системи "Імпульс" і на Сухопутні війська. Поступово "Імпульс" стане основною платформою для щоденного обліку військових і автоматизації документів у підрозділах ЗСУ.

Нагадаємо

У вересні Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск цифрової системи "Імпульс" для обліку військовослужбовців. Вона замінить паперовий облік, дозволяючи швидко отримувати дані та формувати звіти.

Ольга Розгон

