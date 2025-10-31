Первые части ДШВ перешли на ежедневную работу в системе "Импульс"

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ начали ежедневную работу в официальной цифровой системе учета военных "Импульс", которая формирует приказы по строевой части, фиксирует отпуска, командировки, назначения на должности, присвоения званий и другие события, связанные с прохождением военной службы, быстро и без дублирования в журналах или таблицах. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Командование ДШВ первыми настроило работу своих бригад в "Импульсе" – официальном военном инструменте учета военнослужащих. Хочу отметить, в частности, 170 отдельный полк логистики и 33 отдельный инженерный полк ДШВ. Эти подразделения уже формируют приказы и ежедневно фиксируют события в подразделении - отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Начальник управления персонала (G1) штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковник Виктор Щипанский отметил, что сейчас идет режим апробации "Импульса".

"Пока что ведем документацию параллельно в бумажном виде и сообщаем команде разработки обо всех ошибках, которые возникают в работе с программой. Но постепенно идем по пути перехода на цифровую систему учета личного состава", – сказал он.

Сейчас продолжается масштабирование системы "Импульс" и на Сухопутные войска. Постепенно "Импульс" станет основной платформой для ежедневного учета военных и автоматизации документов в подразделениях ВСУ.

Напомним

В сентябре Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске цифровой системы "Импульс" для учета военнослужащих. Она заменит бумажный учет, позволяя быстро получать данные и формировать отчеты.