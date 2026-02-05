$43.170.02
Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону

Київ • УНН

 • 64 перегляди

5 лютого відбувся 71-й обмін військовополоненими, в результаті якого повернуто 150 військових та 7 цивільних. Серед них 19 незаконно засуджених захисників, 15 з яких отримали довічне ув'язнення, а також оборонці Маріуполя.

Сьогодні, 5 лютого, вдалося провести 71-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в рамках якого вдалося повернути 150 військових та 7 цивільних. Серед повернутих 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення, а також захисники Маріуполя. Про це пише УНН з посиланням на керівника ОП Кирила Буданова, пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та секретаря РНБО Рустема Умєрова. 

Сьогодні ми повернули додому ще 157 українців – військових і цивільних. Це була тривала та напружена операція, маємо гідний результат. 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення. А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли. Вже сьогодні вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду – відновлення та реабілітація 

- написав Буданов. 

Він зазначив, що Україна пам’ятає про кожного, хто досі залишається в полоні, а визволення всіх наших громадян – наш незмінний пріоритет на кожних перемовинах.

У Координаційному штабі додали, що було повернуто 150 військових та 7 цивільних українців.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках 

- додали в Координаційному штабі. 

Зазначається, що більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя, а також одому також повертається військовослужбовець Національної гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення". Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки 

- заявили в Коордштабі. 

Умєров також опублікував відео карет швидкої допомоги з тяжкопораненими українськими військовополоненими. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців, серед яких військові та цивільні, у межах першого після довгої паузи обміну. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.

Павло Башинський

