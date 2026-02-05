Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону

Сьогодні, 5 лютого, вдалося провести 71-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в рамках якого вдалося повернути 150 військових та 7 цивільних. Серед повернутих 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення, а також захисники Маріуполя. Про це пише УНН з посиланням на керівника ОП Кирила Буданова, пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Сьогодні ми повернули додому ще 157 українців – військових і цивільних. Це була тривала та напружена операція, маємо гідний результат. 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення. А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли. Вже сьогодні вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду – відновлення та реабілітація

Він зазначив, що Україна пам’ятає про кожного, хто досі залишається в полоні, а визволення всіх наших громадян – наш незмінний пріоритет на кожних перемовинах.

У Координаційному штабі додали, що було повернуто 150 військових та 7 цивільних українців.

Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках

Зазначається, що більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя, а також одому також повертається військовослужбовець Національної гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС.

139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення". Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки