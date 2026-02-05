Осужденные к пожизненному заключению, гражданские, защитники Мариуполя: кого Украине удалось вернуть из российского плена

Сегодня, 5 февраля, удалось провести 71-й обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в рамках которого удалось вернуть 150 военных и 7 гражданских. Среди возвращенных 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению, а также защитники Мариуполя. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ОП Кирилла Буданова, пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и секретаря СНБО Рустема Умерова.

Сегодня мы вернули домой еще 157 украинцев – военных и гражданских. Это была длительная и напряженная операция, имеем достойный результат. 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года. Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли. Уже сегодня они смогут услышать голоса родных, обнять близких. Впереди – восстановление и реабилитация - написал Буданов.

Он отметил, что Украина помнит о каждом, кто до сих пор остается в плену, а освобождение всех наших граждан – наш неизменный приоритет на каждых переговорах.

В Координационном штабе добавили, что было возвращено 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров. Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях - добавили в Координационном штабе.

Отмечается, что большая половина освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя, а также домой также возвращается военнослужащий Национальной гвардии, попавший в плен во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению". Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника - 63 года - заявили в Коордштабе.

Умеров также опубликовал видео карет скорой помощи с тяжелоранеными украинскими военнопленными.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев, среди которых военные и гражданские, в рамках первого после долгой паузы обмена. Большинство из них находились в плену с 2022 года.