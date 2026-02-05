$43.170.02
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 13088 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 34226 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 19793 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 20850 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 18377 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 12698 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13305 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19529 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30509 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Эксклюзивы
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 34239 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 55698 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 85791 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 85847 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 124487 просмотра
Осужденные к пожизненному заключению, гражданские, защитники Мариуполя: кого Украине удалось вернуть из российского плена

Киев • УНН

5 февраля состоялся 71-й обмен военнопленными, в результате которого возвращено 150 военных и 7 гражданских. Среди них 19 незаконно осужденных защитников, 15 из которых получили пожизненное заключение, а также защитники Мариуполя.

Осужденные к пожизненному заключению, гражданские, защитники Мариуполя: кого Украине удалось вернуть из российского плена

Сегодня, 5 февраля, удалось провести 71-й обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в рамках которого удалось вернуть 150 военных и 7 гражданских. Среди возвращенных 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению, а также защитники Мариуполя. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя ОП Кирилла Буданова, пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и секретаря СНБО Рустема Умерова. 

Сегодня мы вернули домой еще 157 украинцев – военных и гражданских. Это была длительная и напряженная операция, имеем достойный результат. 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года. Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли. Уже сегодня они смогут услышать голоса родных, обнять близких. Впереди – восстановление и реабилитация 

- написал Буданов. 

Он отметил, что Украина помнит о каждом, кто до сих пор остается в плену, а освобождение всех наших граждан – наш неизменный приоритет на каждых переговорах.

В Координационном штабе добавили, что было возвращено 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров. Освобожденные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях 

- добавили в Координационном штабе. 

Отмечается, что большая половина освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя, а также домой также возвращается военнослужащий Национальной гвардии, попавший в плен во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению". Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника - 63 года 

- заявили в Коордштабе. 

Умеров также опубликовал видео карет скорой помощи с тяжелоранеными украинскими военнопленными. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев, среди которых военные и гражданские, в рамках первого после долгой паузы обмена. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Павел Башинский

