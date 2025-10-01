Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ: деталі указів

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам Збройних сил України. Про це йдеться у відповідних указах на сайті Президента, передає УНН.

Деталі

Йдеться про командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Шаповалова і заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України Євгенія Острянського.

Додатково

Геннадій Шаповалов є командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України з 2025 року. До того він був командувачем оперативного командування "Південь", оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" та командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка згодом стала 59-ю окремою штурмовою бригадою безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо

У День Захисників і Захисниць України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 містам. Вони розташовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Хмельницькій областях.