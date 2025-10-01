$41.140.18
Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ: деталі указів

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Геннадію Шаповалову та Євгенію Острянському. Це командувач Сухопутних військ та заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ: деталі указів

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам Збройних сил України. Про це йдеться у відповідних указах на сайті Президента, передає УНН.

Деталі

Йдеться про командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадія Шаповалова і заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України Євгенія Острянського.

Додатково

Геннадій Шаповалов є командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України з 2025 року. До того він був командувачем оперативного командування "Південь", оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" та командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка згодом стала 59-ю окремою штурмовою бригадою безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо

У День Захисників і Захисниць України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 містам. Вони розташовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Донецька область
Хмельницька область
Миколаївська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Сухопутні війська Збройних сил України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна