Зеленский присвоил звание генерал-майора двум бригадным генералам ВСУ: детали указов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора двум бригадным генералам Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Речь идет о командующем Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Геннадии Шаповалове и заместителе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Евгении Острянском.

Дополнительно

Геннадий Шаповалов является командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины с 2025 года. До этого он был командующим оперативного командования "Юг", оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" и командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая впоследствии стала 59-й отдельной штурмовой бригадой беспилотных систем имени Якова Гандзюка.

Напомним

