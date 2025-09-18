П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"
Київ • УНН
Тернопільський ТЦК та СП відреагував на ДТП за участю свого співробітника, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив аварію. На момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці.
З'явилась реакція Тернопільского обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на інформацію про масову дорожньо-транспортну пригоду, яку вчинив співробітник центру. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що 17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.
Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством. За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває. Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи
Водночас вказується, що попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу. Військову службу у Збройних Силах України проходить з жовтня 2020 року.
"Нульова толерантність до порушників Закону - принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", - додали у Тернопільскому ТЦК та СП.
Нагадаємо
Напередодні 31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, будучи напідпитку, вчинив масову ДТП, в якій постраждали автомобілі правоохоронців, а також вантажівка та автомобіль Audi. Окрім того, в ДТП постраждав поліцейський.
