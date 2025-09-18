П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 8678 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 13816 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 16477 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 16922 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 23003 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35183 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33629 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39609 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39008 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106630 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
90%
749мм
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів здійнялися стовпи димуPhoto17 вересня, 16:15 • 5182 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 7570 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 8332 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 6278 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 5462 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 8676 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 24630 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 56372 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 106629 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 123549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 5466 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 8338 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 7574 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41592 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46726 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Тернопільський ТЦК та СП відреагував на ДТП за участю свого співробітника, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив аварію. На момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці.

П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"

З'явилась реакція Тернопільского обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на інформацію про масову дорожньо-транспортну пригоду, яку вчинив співробітник центру. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством. За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває. Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи

- йдеться у повідомленні.

Водночас вказується, що попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу. Військову службу у Збройних Силах України проходить з жовтня 2020 року.

"Нульова толерантність до порушників Закону - принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", - додали у Тернопільскому ТЦК та СП.

Нагадаємо

Напередодні 31-річний працівник ТЦК та СП у Тернополі, будучи напідпитку, вчинив масову ДТП, в якій постраждали автомобілі правоохоронців, а також вантажівка та автомобіль Audi. Окрім того, в ДТП постраждав поліцейський.

На Черкащині військовослужбовець ТЦК скоїв наїзд на велосипедистку та втік з місця ДТП22.06.25, 01:45 • 13664 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Сухопутні війська Збройних сил України
Тернопіль