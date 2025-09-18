Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 8652 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 13805 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 16468 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 16916 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 22998 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 35180 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39608 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39008 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 106620 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123541 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
90%
749мм
Популярные новости
В Днепре после атаки дронов поднялись столбы дымаPhoto17 сентября, 16:15 • 5152 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 7508 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 8284 просмотра
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины18:10 • 6252 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 5418 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo19:21 • 8652 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 24618 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 56365 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 106620 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123541 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 5460 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 8328 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 7566 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 41590 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 46724 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Тернопольский ТЦК и СП отреагировал на ДТП с участием своего сотрудника, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии. На момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске.

Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"

Появилась реакция Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на информацию о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое совершил сотрудник центра. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что 17 сентября 2025 года в городе Тернополе произошел инцидент с участием военнослужащего одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области. По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения он совершил дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранительными органами проводятся все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств дела и принятия решения согласно действующему законодательству. По данному факту назначено служебное расследование, которое продолжается. Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и в то же время подчеркивает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы

- говорится в сообщении.

В то же время указывается, что предварительной проверкой установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске в соответствии с приказом руководителя соответствующего территориального подразделения. Военную службу в Вооруженных Силах Украины проходит с октября 2020 года.

"Нулевая толерантность к нарушителям Закона - принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", - добавили в Тернопольском ТЦК и СП.

Напомним

Накануне 31-летний работник ТЦК и СП в Тернополе, будучи нетрезвым, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также грузовик и автомобиль Audi. Кроме того, в ДТП пострадал полицейский.

В Черкасской области военнослужащий ТЦК совершил наезд на велосипедистку и скрылся с места ДТП22.06.25, 01:45 • 13664 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Украинские сухопутные войска
Тернополь