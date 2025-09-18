Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"
Киев • УНН
Тернопольский ТЦК и СП отреагировал на ДТП с участием своего сотрудника, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии. На момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске.
Появилась реакция Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на информацию о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое совершил сотрудник центра. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что 17 сентября 2025 года в городе Тернополе произошел инцидент с участием военнослужащего одного из территориальных отделов ТЦК и СП Тернопольской области. По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения он совершил дорожно-транспортное происшествие.
Правоохранительными органами проводятся все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств дела и принятия решения согласно действующему законодательству. По данному факту назначено служебное расследование, которое продолжается. Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и в то же время подчеркивает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы
В то же время указывается, что предварительной проверкой установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске в соответствии с приказом руководителя соответствующего территориального подразделения. Военную службу в Вооруженных Силах Украины проходит с октября 2020 года.
"Нулевая толерантность к нарушителям Закона - принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", - добавили в Тернопольском ТЦК и СП.
Напомним
Накануне 31-летний работник ТЦК и СП в Тернополе, будучи нетрезвым, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также грузовик и автомобиль Audi. Кроме того, в ДТП пострадал полицейский.
