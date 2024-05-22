Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

Служба безопасности сорвала новые попытки военной разведки рф получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере Харьковщины, задержав информатора гру. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск. Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора-местного предпринимателя.

Под видом решения коммерческих вопросов он объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск.

Такой фигурант " втемную "использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал" нужную " информацию во время бытовых разговоров. В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и надиктовывал их в голосовых сообщениях для российской разведки.

Отчитываясь " оккупантам, их приспешник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов, - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его. Также Служба безопасности провела дополнительные мероприятия для обеспечения позиций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

К 15 годам тюрьмы приговорили двух предателей, которые готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР на Харьковщине