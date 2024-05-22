Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  2554 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  23777 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  25115 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  116175 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115127 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  119296 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113384 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104395 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  214289 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131826 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Новости по теме
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

  •  6946 просмотра
Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

  •  6769 просмотра
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

  •  8830 просмотра
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

  •  9922 просмотра
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

  •  10491 просмотра
В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

  •  7694 просмотра
На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

  •  8085 просмотра
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

  •  11803 просмотра
Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

  •  11369 просмотра
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

  •  19202 просмотра

Популярные

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  101695 просмотра
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

  •  102277 просмотра
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

  •  105338 просмотра
Вьетнам избрал президента

Вьетнам избрал президента

  •  100028 просмотра
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

  •  102497 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  101695 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  214289 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  200388 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  394468 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  379428 просмотра

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.

Война •   •  6946 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Несколько стран ЕС настаивают на введении санкций против Грузии, включая приостановку безвизового режима, в ответ на попытки Грузии ввести закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому законодательству, несмотря на предупреждения ЕС и массовые протесты.

Новости Мира •   •  6769 просмотра
Некоторые страны ЕС выступают за санкции в отношении Грузии из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

Экономика •   •  8830 просмотра
Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 мая, "Укрэнерго" сняло ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине с 07:00 до 20:00. Электроснабжение 95% потребителей, пострадавших от ночной российской атаки на Востоке, было восстановлено.

Общество •   •  9922 просмотра
Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

Представитель Пентагона подтвердил политику США по предоставлению Украине оборонных возможностей для защиты ее суверенной территории, на вопрос об отсутствии разрешения нанесения ответных ударов и ответа на атаки с территории России.

Война •   •  10491 просмотра
"Наша политика не изменилась": в Пентагоне ответили относительно отсутствия разрешения на удары в ответ на атаки с территории россии

В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

Польша воссоздала комиссию по расследованию влияния России на интересы безопасности страны в 2004-2024 годах, возглавляемую главой военной контрразведки, на фоне опасений по поводу российских попыток саботажа и подрывной деятельности.

Новости Мира •   •  7694 просмотра
В Польше вновь создали комиссию по расследованию влияния России

На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Правоохранители обнаружили на Прикарпатье массовое производство контрафактной бытовой химии под брендами мировых производителей. Разоблачили сделку на 1,5 млн грн киберполицейские Ивано-Франковской области.

Криминал и ЧП •   •  8085 просмотра
На Прикарпатье изъят контрафакт бытовой химии на 1,5 млн грн

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает огромную поддержку военно-промышленной базе россии за счет импорта станков и микроэлектроники, что позволяет рф производить танки и боеприпасы рекордными темпами, несмотря на то, что напрямую не поставляет оружие для войны на Украине.

Война •   •  11803 просмотра
Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине

Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

В результате российского обстрела Чугуева Харьковской области число пострадавших возросло до 7. Еще две женщины обратились за помощью в состоянии средней тяжести.

Война •   •  11369 просмотра
Удар рф по Чугуеву: количество пострадавших возросло до 7

Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

россия накопила 10 000 ракет С-300, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.

Война •   •  19202 просмотра
Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300