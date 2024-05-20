К 15 годам тюрьмы приговорили двух предателей, которые готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР на Харьковщине

Двум агентам российской фсб, которые готовили прицельные ракетно-бомбовые удары по местам дислокации Сил обороны, в частности ГУР, на территории Харьковской области, суд назначил по 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили участники агентурной группы фсб, которая действовала на Харьковщине. Двое российских агентов готовили прицельные ракетно-бомбовые удары рф по местам дислокации Сил обороны на территории региона, - говорится в сообщении.

Детали

Среди основных целей врага были пункты временного базирования спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Надеясь установить "нужные" координаты, злоумышленники на велосипедах объезжали местность областного центра и его пригорода. Во время таких поездок особое внимание обращали на знаки различия украинских защитников и фиксировали их геолокации, чтобы "отчитаться" в фсб.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали разведывательную деятельность российских агентов и в августе 2023 года задержали их "на горячем" во время доразведки потенциальной цели. По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденными являются 19-ти и 21-летний безработные харьковчане, жители жилого массива Салтовка.

После начала полномасштабного вторжения рф их дистанционно завербовал кадровый сотрудник 1-й службы Департамента контрразведывательных операций фсб. В поле его зрения молодые люди попали из-за собственных прокремлевских комментариев в соцсетях. Дальнейшая коммуникация с обоими предателями происходила через заранее отработанный анонимный чат в мессенджере.

За сотрудничество с агрессором российская спецслужба обещала своим агентам денежное вознаграждение. Один из них также надеялся на содействие от оккупантов для поступления в академию фсб в России.

На основании полученных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

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