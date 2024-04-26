Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

Служба безопасности предотвратила новые попытки рф нанести огневое поражение по линиям обороны Харькова. В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализовано агентурную группу российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ. Сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди основных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, которые обороняют областной центр.

Для удара по локациям ВСУ оккупанты планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы. Чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух своих приспешников из Харькова.

Под видом частных ремонтников они в одиночку ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонительных линий.

Полученную информацию оба фигуранта мессенджером передавали "связному" российской разведки.

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Им оказался их знакомый, местный житель, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и присоединился к спецназу российских войск.

Именно он должен был передать спецслужбе рф актуальные координаты для подготовки авиаудара по Харьковщине.

Однако Служба безопасности узнала о планах врага еще на начальном этапе разведывательной деятельности этих агентов. Это позволило задокументировать каждый шаг фигурантов и провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск, - говорится в сообщении.

На финальной стадии спецоперации оба злоумышленника были задержаны в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны, с которых они общались с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили старшему агентурной группы рф о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Действия его сообщника квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности) Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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